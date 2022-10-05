Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Yılın fotoğrafı
Fotoğrafçı: Konstantinos Tsakalidis
Sokak fotoğrafı kategorisi birincisi
Fotoğrafçı: Michael Kowalczyk
Sokak fotoğrafı kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Barry Talis
Sokak fotoğrafı kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Jonathan Jasberg
Seyahat ve macera kategorisi birincisi
Fotoğraf: Rahat Bin Mustafiz
Seyahat ve macera kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Morten Gasvand
Seyahat ve macera kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Marcus Westberg
İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi birincisi
Fotoğraf: Dan Winters
İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Ahmed El Hanjoul
İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Deniz Kalayci
Doğanın güzelliği kategorisi birincisi
Fotoğraf: Nadine Galandi
Doğanın güzelliği kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Roberto Marchegiani
Doğanın güzelliği kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Aya Okawa
Çevrede hayvanlar kategorisi birincisi
Fotoğraf: Amos Nachoum
Çevrede hayvanlar kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Ingo Arndt
Çevrede hayvanlar kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Igor Altuna
Mimari ve şehir kategorisi birincisi
Fotoğraf: Muhammad Almasri
Mimari ve şehir kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Ibrahim Nabeel Salah
Mimari ve şehir kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Giulio Casti
Spor kategorisi birincisi
Fotoğraf: Jonne Roriz
Spor kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Ian Macnicol
Spor kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Bradley Kanaris
Belgesel ve fotomuhabirlik kategorisi birincisi
Fotoğraf: Fabrizio Maffei
Belgesel ve fotomuhabirlik kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Ohad Zwigenberg
Belgesel ve fotomuhabirlik kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Jan Grarup
20 yaş altı fotoğrafçı kategorisi birincisi
Fotoğraf: Raffael Gunawan
20 yaş altı fotoğrafçı kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Qiyuan Zhu
20 yaş altı fotoğrafçı kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Vladislav Shapovalov
Sualtı yaşam kategorisi birincisi
Fotoğraf: Francisco Javier Murcia Requena
Sualtı yaşam kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Nick Polanszky
Sualtı yaşam kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Tom Shlesinger
Resimli film kategorisi birincisi
Fotoğraf: Peter Mather
Resimli film kategorisi ikincisi
Fotoğraf: Alessio Mamo
Resimli film kategorisi üçüncüsü
Fotoğraf: Dan Balilty