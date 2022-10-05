Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli uluslararası fotoğraf yarışmalarından olan Siena Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu. Birinci, Yunanistan'daki yangında çektiği fotoğrafla Konstantinos Tsakalidis olurken, yarışmada dereceye giren bir de Türk fotoğrafçı var. İşte 2022 Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri'ni (SIPA) kazananlar...

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 1

Yılın fotoğrafı

Fotoğrafçı: Konstantinos Tsakalidis

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 2

Sokak fotoğrafı kategorisi birincisi

Fotoğrafçı: Michael Kowalczyk

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 3

Sokak fotoğrafı kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Barry Talis

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 4

Sokak fotoğrafı kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Jonathan Jasberg

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 5

Seyahat ve macera kategorisi birincisi

Fotoğraf: Rahat Bin Mustafiz

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 6

Seyahat ve macera kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Morten Gasvand

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 7

Seyahat ve macera kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Marcus Westberg

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 8

İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi birincisi 

Fotoğraf: Dan Winters

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 9

İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Ahmed El Hanjoul

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 10

İnanılmaz yüzler ve karakterler kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Deniz Kalayci

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 11

Doğanın güzelliği kategorisi birincisi

Fotoğraf: Nadine Galandi

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 12

Doğanın güzelliği kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Roberto Marchegiani

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 13

Doğanın güzelliği kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Aya Okawa

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 14

Çevrede hayvanlar kategorisi birincisi

Fotoğraf: Amos Nachoum

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 15

Çevrede hayvanlar kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Ingo Arndt

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 16

Çevrede hayvanlar kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Igor Altuna

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 17

Mimari ve şehir kategorisi birincisi

Fotoğraf: Muhammad Almasri

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 18

Mimari ve şehir kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Ibrahim Nabeel Salah

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 19

Mimari ve şehir kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Giulio Casti

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 20

Spor kategorisi birincisi

Fotoğraf: Jonne Roriz

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 21

Spor kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Ian Macnicol

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 22

Spor kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Bradley Kanaris

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 23

Belgesel ve fotomuhabirlik kategorisi birincisi

Fotoğraf: Fabrizio Maffei

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 24

Belgesel ve fotomuhabirlik kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Ohad Zwigenberg

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 25

Belgesel ve fotomuhabirlik kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Jan Grarup

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 26

20 yaş altı fotoğrafçı kategorisi birincisi

Fotoğraf: Raffael Gunawan

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 27

20 yaş altı fotoğrafçı kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Qiyuan Zhu

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 28

20 yaş altı fotoğrafçı kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Vladislav Shapovalov

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 29

Sualtı yaşam kategorisi birincisi

Fotoğraf: Francisco Javier Murcia Requena

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 30

Sualtı yaşam kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Nick Polanszky

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 31

Sualtı yaşam kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Tom Shlesinger

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 32

Resimli film kategorisi birincisi

Fotoğraf: Peter Mather

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 33

Resimli film kategorisi ikincisi

Fotoğraf: Alessio Mamo

Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu - 34

Resimli film kategorisi üçüncüsü

Fotoğraf: Dan Balilty

N-LIFE HABERLERİ

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