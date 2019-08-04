Sıla: Arınmak ve iyileşmek için Bodrum’a geldim

Ünlü sanatçı Sıla ilk şarkısından sonra çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, “O kadar uzun zaman oldu ki sahneye çıkmayalı. 10 Kasım'dan beri geldim Bodrum’a postu serdim. O zamandan bu yana ne sahne ne bir şey, arınmak ve iyileşmek amaçlı geldim çok da iyi oldu" dedi.