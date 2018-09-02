NTV

Sıla, Bodrum sezonunu kapattı

İHA

Ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu Bodrum’da sezonun son konserini verdi.

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    Türk Pop Müziğinin başarılı ismi Sıla, Bodrum Antik Tiyatro’da hayranları ile buluştu.
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    Tüm biletlerin satıldığı konserde bilet bulamayanlar dışarıda kaldı. 3 bin kişinin izlediği konserde merdiven boşlukları bile doldu.
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    Sıla’nın sahneye çıkmasıyla hayranları sanatçıyı uzun süre alkışladı. Sevilen sanatçı, sahnede eski ve yeni şarkılarına yer verdi.
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    Hayranları Sıla’nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.
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    Gümüş grisi bir kıyafet ile sahne alan Sıla hayranlarına hitaben yaptığı konuşmasında “Ne güzel akşam birde güzün başlangıç günü 1 Eylül. Hoş geldiniz” dedi.
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    Biletleri satışa çıktıktan kısa süre sonra büyük ilgi gören konseri, yaklaşık 2 saat sürdü.
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    Kariyerinin 10'uncu yılında 'ON'dan Kalan Şarkılar' programı kapsamında 3’üncü kez Bodrum’da konser veren Sıla bazı şarkılarını sevenleri ile birlikte söyledi.
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