Sıla konseri revize edilecek (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan açıklama)
DHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın yaz konserleri programına sanatçı Sıla'nın da dahil edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Ersoy, temmuz konser programının revize edileceğini duyurdu.
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1Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında İzmir'de düzenlenecek konsere şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi, tartışmalara yol açtı.
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2Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın sanatçı ile anlaşmasını eleştirdi.
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3Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.
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4Bakan Ersoy açıklamasında, "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız" dedi.
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5NE OLMUŞTU?
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti.