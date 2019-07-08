NTV

Sıla konseri revize edilecek (Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan açıklama)

DHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın yaz konserleri programına sanatçı Sıla'nın da dahil edilmesi üzerine başlayan tartışmaların ardından Twitter'dan açıklama yaptı. Bakan Ersoy, temmuz konser programının revize edileceğini duyurdu.

  • 1

    sıla, 15 temmuz
    Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yaz konserleri kapsamında İzmir'de düzenlenecek konsere şarkıcı Sıla'nın da dahil edilmesi, tartışmalara yol açtı.


  • 2

    sıla, 15 temmuz
    Sıla'nın 15 Temmuz darbe girişiminin ardından açıklamalarını gündeme getiren bazı sosyal medya kullanıcıları, Bakanlığın sanatçı ile anlaşmasını eleştirdi.


  • 3

    sıla, 15 temmuz
    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da eleştiriler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı.


  • 4

    sıla, 15 temmuz
    Bakan Ersoy açıklamasında, "Devletimiz, milletimizin sesini duyar, dinler ve gereğini yapar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizin hassasiyeti bizim hassasiyetimizdir. Eleştirilere kulak tıkamamız düşünülemez. Bu çerçevede temmuz konser programımızı revize edeceğimizi kamuoyumuzun bilgisine sunarız" dedi.


  • 5

    sıla, 15 temmuz
    NE OLMUŞTU?

    15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yenikapı'da düzenlenen Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne şarkıcı Sıla katılmamış ve "Darbeye karşıyım ama Yenikapı'daki şova katılmayacağım" demişti.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin