Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim
Sıla, uzun bir aranın ardından konser serisine başladı. Ünlü şarkıcı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya geldi.
Abone ol
Paylaş
04.10.2021 - 15:25
konserin ilk bölümüne Lanvin tasarımı siyah bir elbiseyle çıkansıla, 22 ay sonra sahnede olduğunu belirtti.
Sıla, “Uzun zaman oldu sahneye çıkmayalı ve şu an çok tarifsiz duygular içerisindeyim. Sizleri çok özledim. Yeniden doğmuş gibiyim. Ekim çok iyi geldi bana. Bugüne çok şükür" dedi.
Konserin ikinci kısmında David Koma tasarımı elbisesiyle sahneye çıkan Sıla, muhteşem performansıyla seyircisinin konser özlemini giderdi.
Sıla konser serisine ekim ayında; 5 Ekim Salı Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim Çarşamba Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi, 13 Ekim Çarşamba Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro, 15 Ekim Cuma Zorlu PSM, 22 Ekim Cuma Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ekim Çarşamba Antalya Açıkhava’da devam edecek.
Sıla pandemi öncesi son konserini 6 Ekim 2019'da İstanbul Volkswagen Arena'da vermişti.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.