Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim

Sıla, uzun bir aranın ardından konser serisine başladı. Ünlü şarkıcı İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle bir araya geldi.

04.10.2021 - 15:25

Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim - 1
konserin ilk bölümüne Lanvin tasarımı siyah bir elbiseyle çıkan sıla, 22 ay sonra sahnede olduğunu belirtti.


Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim - 2
Sıla, “Uzun zaman oldu sahneye çıkmayalı ve şu an çok tarifsiz duygular içerisindeyim. Sizleri çok özledim. Yeniden doğmuş gibiyim. Ekim çok iyi geldi bana. Bugüne çok şükür" dedi.


Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim - 3
Konserin ikinci kısmında David Koma tasarımı elbisesiyle sahneye çıkan Sıla, muhteşem performansıyla seyircisinin konser özlemini giderdi.


Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim - 4
Sıla konser serisine ekim ayında; 5 Ekim Salı Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava Tiyatrosu, 6 Ekim Çarşamba Gaziantep GAÜN Mavera KSM Açıkhava Sahnesi, 13 Ekim Çarşamba Ankara Atılım Üniversitesi Amfi Tiyatro, 15 Ekim Cuma Zorlu PSM, 22 Ekim Cuma Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 23 Ekim İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, 27 Ekim Çarşamba Antalya Açıkhava’da devam edecek.


Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim - 5

Sıla pandemi öncesi son konserini 6 Ekim 2019'da İstanbul Volkswagen Arena'da vermişti.

İşte konserden diğer kareler...

Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim - 6
Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim - 7
Sıla'dan 22 ay sonra konser: Yeniden doğmuş gibiyim - 8

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