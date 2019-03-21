Sıla'nın yeni imajı
Eskişehirli hayranları ile bir araya gelen Sıla, yeni imajıyla dikkat çekti.
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1Son çıkardığı albümü Acı ile müzikseverlerden tam not alan Sıla, hız kesmeden Türkiye konserlerine devam ediyor.
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2Dün akşam Eskişehir’de sahneye çıkan başarılı sanatçı, şarkılarıyla olduğu kadar yeni imajıyla da dikkat çekti.
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3Yaklaşık iki saat sahneden kalan sanatçının kostüm seçimleri ve yeni saçları dinleyicileri tarafından oldukça beğenildi.
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4Sıla’nın eski yeni tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden hayranları gece boyunca düşmeyen tempoları ve alkışlarıyla Sıla’nın enerjisine enerji kattı.
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Sıla’nın Kerki ve Solfej ile gerçekleştireceği sıradaki konserleri:
-22 Mart 2019 Cuma Double Tree by Hilton Malatya
-23 Mart 2019 Kayseri Wyndham Grand Kayseri
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