Simpsonlar katil arıları da önceden bildi

Dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak Dr. Hibbert’dan ‘bir hastalığa çare bulmasını’ istediği görülüyor. Doktor ise verebileceği tek tavsiyenin yatak istirahatı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine halk panikle bir kamyonun içindeki kasada bulunan ‘tehlikeli katil arıları’ yanlışlıkla serbest bırakıyor.





