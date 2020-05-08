Simpsonlar katil arıları da önceden bildi

Simpsonlar'ın bazı gerçek olayları önceden tahmin etmesine bir yenisi daha eklendi. Dizi bu kez katil arıları önceden bildiği iddiasıyla gündeme geldi.
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08.05.2020 - 10:50
Geleceği tahmin ettiği şeklinde bir algı yaratan kült çizgi dizi Simpsonlar'ın bu kez de ABD’nin başına musallat olan ‘katil arıları’ önceden bildiği öne sürüldü.
Dizinin bir bölümünde kasaba halkının bir araya toplanarak Dr. Hibbert’dan ‘bir hastalığa çare bulmasını’ istediği görülüyor. Doktor ise verebileceği tek tavsiyenin yatak istirahatı olduğunu söylüyor. Bunun üzerine halk panikle bir kamyonun içindeki kasada bulunan ‘tehlikeli katil arıları’ yanlışlıkla serbest bırakıyor.
Bu sahnenin gündeme gelmesiyle birlikte kehanet iddiaları tekrar gündeme gelirken, dizinin yazarlarından Bill Oakley konuştu.
Dizinin yazarlarından Bill Oakley, dizinin hayranlarına "Evet tamam, sanırım geleceği öngördük" diyerek esprili bir şekilde yanıt verdi.
Simpsonlar'ın 1993 yılında yayımlanan bir bölümünde, corona virüs salgınını andıran bir bölüm çekildiği iddia ediliyordu.
Söz konusu bölümde Simpsons ailesine Asya’dan bir kargo paketi geliyor ve paketin açılmasıyla Springfield’a bir salgın hastalık yayılıyordu.
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