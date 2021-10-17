Simpsonlar'ı izleyip kehanetleri çözecek kişiler aranıyor

İngiltere merkezli bir bahis ve şans oyunu sitesi, Simpsonlar'ın her bölümünü izleyene 7 bin dolar (yaklaşık 65 bin TL) teklif etti.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Platin Casino adlı sitenin yayımladığı iş ilanında, ABD yapımı ünlü Simpsonlar dizisinin 33 sezonunu ve 2007'de çekilen Simpsonlar: Sinema Filmi'ni (The Simpsons Movie) izleyecek bir kişi arandığı belirtildi.