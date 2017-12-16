Simpsonlar'ın (The Simpsons) corona virüsü tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri)

Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüsüne yıllar önce yer verdiğini düşünüyor.
Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.
Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.
Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde.
İşte Simpsonlar'ın diğer kehanetleri...
Trump’ın başkan seçilmesi
The Simpsons bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar yıllar önce Simpsons’ın bir bölümünde Trump’ın başkanlığından söz ediliyor.
Yeni başkan Lisa Simpson, “Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı” diyor ve kendisinden önce Trump’ın başkan olduğunu söylüyor. Bu bölüm, 2000 yılında yayınlanan Bart to Future bölümünden. (Bart’ın geleceğe dönüşü)
Bu kehanete göre Trump’tan sonra Amerika’nın başkanı bir kadın olacak. Trump’ın zaten bir kadın adayla yarışıp başkan olduğunu düşünürsek, bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor.
Serinin Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovunu beş yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı.
Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in 20th Century Fox'u satın alması.
Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı görülüyor.
The Simpsons serisinde geçen ve önümüzdeki günlerde olması konuşulan diğer kehanetler...
Aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.