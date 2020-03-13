Simpsonlar'ın (The Simpsons) Tom Hanks tahmini (Simpsonlar'ın kehanetleri)

ntv.com.tr 13.03.2020 - 07:24
Tom Hanks
Dünyanın en ünlü animasyon dizisi Simpsonlar (The Simpsons) yine bir kehanet söylemiyle gündemde. Hayranları, dizinin, Tom Hanks’in corona virüse yakalanacağını önceden tahmin ettiğine inanıyor. Dizinin 2007 yapımı TV filmi versiyonunda Tom Hanks bir reklam filmi sahnesinde görülüyor. Reklamda Büyük Kanyon sıkıcı olduğu için yerine konan yeni Büyük Kanyon tanıtılıyor. Hanks reklamda “ABD hükümeti güvenilirliğini kaybetti, o yüzden benimkini ödünç alın” mesajı veriyor. Aktör ardından, “Ben Tom Hanks, beni şahsen görürseniz lütfen beni bırakın” diyor.
Teori, diğer kehanetlere göre gerçek hayattan biraz uzak kalsa da dizinin sıkı hayranları Tom Hanks’li bölümü Simpsonlar’ın tahminleri listesine ekliyor.
Kripto para
Daha sonra gerçeğe dönüşen olay örgülerini önceden ele almasıyla ünlü Simpsonlar (The Simpsons) animasyonu dizisi, kripto para konusunda gelecek hakkında yorumda bulundu.
Dizinin 31. sezonunda Frinkcoin adlı bölümünde, kripto para birimlerinin ve blockchain’in nasıl çalıştığını açıklamak üzere konuk yıldız olarak Big Bang Theory dizisinden Jim Parsons yer aldı. Şarkı ve dansla kripto para biriminin geleceğini anlatan dizide şöyle denildi: “Her gün geleceğin parası olmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Cüzdanında değil, senin bilgisayarındayım!”
Jim’in konuşmasının sonunda ekrana bir bilinçaltı mesajı yansıdı ve kripto para birimlerinin nasıl çalıştığı şu sözlerle açıklandı: “Kripto para birimlerinden bahsederken ‘Cryptocurrency’ kelimesini tekrar tekrar kullanmak, acemi biri olduğunuzu gösterir. Tam bir kripto para yığını… Bu sistemde, ek kripto para birimleri oluşturmak için kurallar tanımlanmıştır. Geleneksel para birimi gibi üretilebilir veya rastgele oluşturulur veya hepsi LeBron'a [James] verilir.”
Bölümde yer alan sözlerle Simpsonlar’ın bir kez daha geleceği tahmin etmiş olabileceği düşünüldü.
İşte Simpsonlar'ın diğer kehanetleri...
Corona virüs
Simpsonlar dizisinin sadık seyircileri, animasyon komedinin corona virüse yıllar önce yer verdiğini düşünüyor.
Dizinin 1993’te yayınlanan bir bölümünde, Japonya’dan yayılan Osaka Flu adlı virüsten söz ediliyor.
Japonya’da meyve suyu işçileri paketleme yaparken, işçilerden biri, “Müdüre grip olduğumu söyleme lütfen” diyor ve sonra kutunun içine öksürüyor. Böylece virüs, kutuyla birlikte ABD’ye taşınıyor. Ülkede pek çok kişi hastalanıyor.
Dizinin hayranları, Çin’in Wuhan kenti yerine Japonya’dan yayılan bir virüsten söz etmesiyle Simpsonlar’ın küresel bir olayı daha 27 yıl önce öngördüğü görüşünde.
Trump’ın başkan seçilmesi
The Simpsons bölümlerinin gerçek çıkması hakkında yanlış bilinen bazı durumlar ve manipüle edilen şeyler var ancak şu bir gerçek ki bundan yıllar yıllar önce Simpsons’ın bir bölümünde Trump’ın başkanlığından söz ediliyor.
Yeni başkan Lisa Simpson, “Sizin de bildiğiniz gibi, Başkan Trump’tan bize oldukça yüklü bir bütçe çatlağı miras kaldı” diyor ve kendisinden önce Trump’ın başkan olduğunu söylüyor. Bu bölüm, 2000 yılında yayınlanan Bart to Future bölümünden. (Bart’ın geleceğe dönüşü)
Bu kehanete göre Trump’tan sonra Amerika’nın başkanı bir kadın olacak. Trump’ın zaten bir kadın adayla yarışıp başkan olduğunu düşünürsek, bu teorinin gerçekleşme ihtimali de oldukça yüksek gibi görünüyor.
Super Bowl'da Lady Gaga
Serinin Lady Gaga'nın Super Bowl'daki şovunu beş yıl öncesinden tahmin ettiği de ortaya çıkmıştı.
Disney-Fox birleşmesi
Son olarak dizide geçip yakın zamanda gerçek olan başka bir şey ise Walt Disney'in 20th Century Fox'u satın alması.
Dizinin 8 Kasım 1998'de yayınlanan bölümünde 20th Century Fox tabelasının altında 'Walt Disney Co'nun bir bölümü' yazısı görülüyor.
Akıllı telefon öngörüsü
Akıllı telefonlar henüz icat edilmemişken, The Simpsons’ın 1994 yılında yayınlanan Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefon görülüyor. Logoya dikkat ettiniz mi?
Yeni Star Wars filmleri
Ayrıca, Star Wars’ın yeni filmlerinin çekileceğini de bilmişti.
The Simpsons serisinde geçen ve önümüzdeki günlerde olması konuşulan diğer kehanetler...
Aç gözlü şirketler çevresel bir faciaya sebep olacak ve kirletilmiş alandan korunmak için bir kubbe kurulacak.