Simpsons dizisinin bestecisi Alf Clausen kovuldu

27 yıldır Simpsons dizisi için beste yapan Alf Clausen kovuldu. Dava açan Clausen, "Yaşım nedeniyle kovuldum" dedi.
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Dünya çapında fenomen olan Simpsons dizisinin müziklerine 27 yıldır imza atan besteci Alf Clausen'ın görevine son verdildi.
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78 yaşındaki ünlü besteci, 27 yıldır emek verdiği Simpsons ekibinden ilerleyen yaşı nedeniyle kovulduğunu belirtti.
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Clausen yaşı nedeniyle kovulduğu iddiasıyla yapımcılara ve kanala karşı dava açtı.
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Dava, Fox kanalı, yeni sahibi Disney ve yapımcı James L Brooks'un prodüksiyon şirketi Gracie Films’e karşı açıldı.
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Yapımcı Richard Sakai’nin kendisine “Şov artık yeni tarz bir müzik arıyor” dediğini aktaran Clausen, “Bu bir bahane ve yanlış” yorumunu yaptı.
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Variety dergisinin aktardığına göre Clausen’in yerine Russell Emanuel, Hans Zimmer ve Steve Kofsky tarafından kurulan Bleeding Fingers Music adlı prodüksiyon şirketi getirildi.
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Ünlü dizinin 550’den fazla bölümü için beste yapan Alf Clausen, 23 kez Emmy Ödülleri’ne aday gösterildi ve iki kere de ödülü kazandı.