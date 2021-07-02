Sinema salonları yeniden kapılarını açtı

Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan sinema salonları, normalleşmeyle birlikte yeniden açıldı. Kurallar gereği salonlarda bir koltuk boş bırakılıyor. Maske zorunluluğu da devam ediyor.

Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 17:26 | Son Güncelleme : 02.07.2021 - 17:30

Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 1
Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 ayın ardından kapılarını açtı.
Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 2
İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan salonlar, dün itibarıyla yeniden sinemaseverleri ağırlamaya başladı.
Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 3
Salonlardaki önlemler ise devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bir koltuk boş bırakılarak oturuluyor ve film boyunca maske takma zorunluluğu bulunuyor.
Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 4
Kısıtlamaların kalkması sinemaseverleri de memnun etti.

Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 5
Ankara'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonuna gelen Serkan Şahin, salgında sıkıcı bir dönem geçirdiklerini belirterek, sinemaların açılmasının uzun zamandır evde vakit geçiren vatandaşlar için iyi olduğunu söyledi.
Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 6
Bir diğer sinemasever Emre Gündoğan ise "Üniversite sınavı yeni bitti, sinema kafa dağıtmak için iyi oldu" diye konuştu.
Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 7
Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 8
Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 9
Sinema salonları yeniden kapılarını açtı - 10

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