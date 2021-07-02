Sinema salonları yeniden kapılarını açtı



Corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan sinema salonları, normalleşmeyle birlikte yeniden açıldı. Kurallar gereği salonlarda bir koltuk boş bırakılıyor. Maske zorunluluğu da devam ediyor.

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Anadolu Ajansı 02.07.2021 - 17:26

Yeni tip corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen sinema salonları, 7 ayın ardından kapılarını açtı.

İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi ve sektör temsilcilerinin talebi doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan salonlar, dün itibarıyla yeniden sinemaseverleri ağırlamaya başladı.

Salonlardaki önlemler ise devam ediyor. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bir koltuk boş bırakılarak oturuluyor ve film boyunca maske takma zorunluluğu bulunuyor.

Kısıtlamaların kalkması sinemaseverleri de memnun etti.





Ankara'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonuna gelen Serkan Şahin, salgında sıkıcı bir dönem geçirdiklerini belirterek, sinemaların açılmasının uzun zamandır evde vakit geçiren vatandaşlar için iyi olduğunu söyledi.

Bir diğer sinemasever Emre Gündoğan ise "Üniversite sınavı yeni bitti, sinema kafa dağıtmak için iyi oldu" diye konuştu.