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Sinema tarihi satışa çıkıyor

Önümüzdeki günlerde İngiltere'de yapılacak bir açık artırma sinema severleri tam anlamıyla ‘çılgına çevirecek’...

  • 1

    İngiltere’de 30 Eylül-1 Ekim’de düzenlenecek açık artırmada sinema tarihinin efsane filmlerinde kullanılan ikonik eşya satışa çıkacak.

  • 2

    Açık artırmada Batman kostümünden Forrest Gump’ın ayakkabısına, Jurassic Park’ta kullanılan asadan Alien filmindeki uzaylıya kadar 900 parça eşya satılacak.
  • 3

    Açık artırmadan toplam 6 milyon sterlin (41.7 milyon lira) gelir bekleniyor.

  • 4

    Açık artırmanın en pahalı ürünü 1977 yapımı Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut’ta kullanılan fırtına askeri kaskı olması bekleniyor. Kaskın tahmini fiyatı 180 bin sterlin

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    1979’da çekilen Alien’da insanın yüzüne yapışarak kuluçkaya yatan uzaylının tahmini fiyatı 70 bin sterlin

  • 6

    1989 yapımı Batman filminde Michael Keaton’un giydiği kostümün tahmini fiyatı 80 bin sterlin (556 bin lira).

  • 7

    Forrest Gump’ta Tom Hanks’in giydiği ayakkabı ve çorapların tahmini fiyatı 10 bin sterlin 

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    1993 yapımı Jurassic Park’ta kullanılan içinde sinek olan kehribarla süslü asanın 7 bin sterline- (48 bin 650 lira) satılması bekleniyor.
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