Sinema tarihi satışa çıkıyor
Önümüzdeki günlerde İngiltere'de yapılacak bir açık artırma sinema severleri tam anlamıyla ‘çılgına çevirecek’...
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İngiltere’de 30 Eylül-1 Ekim’de düzenlenecek açık artırmada sinema tarihinin efsane filmlerinde kullanılan ikonik eşya satışa çıkacak.
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2Açık artırmada Batman kostümünden Forrest Gump’ın ayakkabısına, Jurassic Park’ta kullanılan asadan Alien filmindeki uzaylıya kadar 900 parça eşya satılacak.
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3Açık artırmadan toplam 6 milyon sterlin (41.7 milyon lira) gelir bekleniyor.
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4Açık artırmanın en pahalı ürünü 1977 yapımı Yıldız Savaşları: Yeni Bir Umut’ta kullanılan fırtına askeri kaskı olması bekleniyor. Kaskın tahmini fiyatı 180 bin sterlin
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1979’da çekilen Alien’da insanın yüzüne yapışarak kuluçkaya yatan uzaylının tahmini fiyatı 70 bin sterlin
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61989 yapımı Batman filminde Michael Keaton’un giydiği kostümün tahmini fiyatı 80 bin sterlin (556 bin lira).
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Forrest Gump’ta Tom Hanks’in giydiği ayakkabı ve çorapların tahmini fiyatı 10 bin sterlin
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81993 yapımı Jurassic Park’ta kullanılan içinde sinek olan kehribarla süslü asanın 7 bin sterline- (48 bin 650 lira) satılması bekleniyor.