Sinema tarihine damga vuran 10 kadın yönetmen (Aralarında Türk de var)

Kathryn Bigelow “En İyi Yönetmen” Oscar ödülünü kazanan ilk kadın yönetmen Kathryn Bigelow’un asıl çalışma alanları bilim kurgu, korku ve gerilim! Herkesin adına aşina olduğu 2009 yapımı The Hurt Locker (Ölümcül Tuzak) filmi ile Amerikan Yönetmenler Birliği tarafından verilen En İyi Yönetmen ödülünü de kazanarak, bu ödülü alan ilk kadın yönetmen de o oldu. The Hurt Locker’ın yanı sıra 2012 yılında vizyona giren ve Amerika’nın Afganista’na saldırısını konu alan filmi Zero Dark Thirty izlenmesi gereken bir başka filmi.

Lynne Ramsay

Oğlunun seri katil olduğunu öğrenen bir anneyi konu alan filmi We Need to Talk About Kevin (2011) ile BAFTA ödülünü kazanan Ramsay’in kazandığı diğer ödüller saymakla bitmez. Sinemada en önemli gerekliliğin cesaret olduğunu vurgulayan başarılı yönetmenin izlenmesi gereken filmlerinden bir diğeri de Cannes Film Festivali’nde büyük övgü toplayan 2019 yapımı You Were Never Really Here.