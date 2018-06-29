Sinema tarihine damga vuran otomobiller Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı ile gündemde
Garth Stein'ın yazarı olduğu ve çok satanlar listesini alt üst eden kitabından uyarlanan The Art of Racing in the Rain'in (Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı) fragmanları yayınlandı. Formula 1 yarışçısı Denny'nin Golden cinsi Enzo'yu sahiplenmesi ve onun sahibinin en büyük tutkusu olan araba yarışları konusunda elinden gelen yapmasını anlatan hikaye, filmlere damga vuran otomobilleri gündeme getirdi. Bu sefer başrolde Ferrari 250 Testa Rossa ve yarış otomobilleri var. Birçok filmde neredeyse başrol oyuncusu kadar gördüğümüz otomobil modelleri, kimi zaman uçurumdan atlayarak sanat uğruna kendilerini feda ediyor; kimi zaman da robota dönüşerek dünyayı kurtarıyorlar. Sinema tarihi boyunca binlerce arabayla karşılaştık. Bazılarını hala unutamamışken bazıları da aklımızından bir anda silindi. Ancak kimi arabalar var ki en az filmler kadar efsaneleşti. Onlar her ne kadar Oscar’a aday gösterilmeseler de markalarına hem tanınırlık hem de para kazandırıyorlar. Karşınızda sinema tarihinin ikonik arabaları...
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1The Art of Racing in the Rain (Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı) / Ferrari 250 Testa Rossa
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2The Dukes of Hazzard (2005)
1969 Model Dodge Charger "General Lee"
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3Bumblebee / Volkswagen Beetle
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4Gone in 60 Seconds (1974)
1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"
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5The Transporter (2002)
2004 Audi A8 6.0 Quattro
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6Smokey and the Bandit (1977)
1977 Model Pontiac Firebird Trans Am
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7Death Proof (2007)
1971 Model Chevrolet Nova SS
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8Transformers
Peterbilt 379 /
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9Mad Max Serisi (1979-1985)
1973 Model Ford Falcon XB GT Coupe "V8 Interceptor"
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Fast And Furious
1970 Dodge Charger
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11Ferris Bueller's Day Off (1986)
1961 Model Ferrari GT250 SWB California Spider
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12Casino Royale (2006)
2007 Aston Martin DBS
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13The Dark Knight Üçlemesi (2005-12)
Tumbler Batmobil
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14The Italian Job (1969)
1967 Model Austin Mini Cooper S 1275
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15James Bond Serisi (1964-2015)
Aston Martin DB5
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16Back to the Future (1985-1990)
Delorean DMC-12
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17Hayalet Avcıları / Ghostbusters (1984-89)
1959 Model Cadillac Miller Meteor "Ecto 1"
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18The Blues Brothers (1980)
1974 Model Dodge Monaco Bluesmobile
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19Bullitt (1968)
1968 Model Ford Mustang GT 390 Fastback (Bullitt)
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20The Spy Who Loved Me (1977)
1976 Model Lotus Esprit S1 "Islak Nellie"
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21American Graffiti (1973)
1932 Model Ford Coupe
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22Vanishing Point (1971)
1970 Model Dodge Challenger R/T
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23Christine (1983)
1958 Model Plymouth Fury (Christine)
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24Le Mans (1971)
1970 Model Porsche 917
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25Starsky & Hutch (2004)
1974 Model Ford Gran Torino
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26A-Takımı / The A-Team (2010)
1994 Model GMC Vandura
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272 Fast 2 Furious (2003)
2002 Nissan Skyline GT-R R34
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BONUS: FİLMLERE ÖZEL TASARIMLAR
Blade Runner 2049 (2017)
Endüstri mühendisi Syd Mead ve tasarımcı Gene Winfield‘ın imzasını taşıyan tasarımlarıyla Spinner‘ların en önemli özelliği dikey kalkış/iniş sağlayan sistemleri.
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Minority Report (2002)
2054 model bu araç, göz alıcı kırmızı rengi ve muhteşem tasarımıyla olduğu kadar kendi kendini sürebilme, konuşarak kumanda edilme ve yolcuların kişilik ve ruh haline göre müzik seçebilme gibi teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.
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TRON: Legacy (2010)
Daniel Simon’un, tasarladığı Light Runner adındaki bu otomobil / motorsiklet mayın döşeyen ve roket atan silahlara sahip.
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31Transformers / 1977 Chevrolet Camaro