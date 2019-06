Sinema tarihine damga vuran otomobiller Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı ile gündemde

1 The Art of Racing in the Rain (Enzo: Yağmurda Yarış Sanatı) / Ferrari 250 Testa Rossa

2 The Dukes of Hazzard (2005)

1969 Model Dodge Charger "General Lee"

3 Bumblebee / Volkswagen Beetle

4 Gone in 60 Seconds (1974)

1967 Model Shelby Mustang GT500 "Eleanor"

5 The Transporter (2002)

2004 Audi A8 6.0 Quattro

6 Smokey and the Bandit (1977)

1977 Model Pontiac Firebird Trans Am

7 Death Proof (2007)

1971 Model Chevrolet Nova SS

8 Transformers

Peterbilt 379 /

9 Mad Max Serisi (1979-1985)

1973 Model Ford Falcon XB GT Coupe "V8 Interceptor"

10 Fast And Furious 1970 Dodge Charger

11 Ferris Bueller's Day Off (1986)

1961 Model Ferrari GT250 SWB California Spider

12 Casino Royale (2006)

2007 Aston Martin DBS

13 The Dark Knight Üçlemesi (2005-12)

Tumbler Batmobil

14 The Italian Job (1969)

1967 Model Austin Mini Cooper S 1275

15 James Bond Serisi (1964-2015)

Aston Martin DB5

16 Back to the Future (1985-1990)

Delorean DMC-12

17 Hayalet Avcıları / Ghostbusters (1984-89)

1959 Model Cadillac Miller Meteor "Ecto 1"

18 The Blues Brothers (1980)

1974 Model Dodge Monaco Bluesmobile

19 Bullitt (1968)

1968 Model Ford Mustang GT 390 Fastback (Bullitt)

20 The Spy Who Loved Me (1977)

1976 Model Lotus Esprit S1 "Islak Nellie"

21 American Graffiti (1973)

1932 Model Ford Coupe

22 Vanishing Point (1971)

1970 Model Dodge Challenger R/T

23 Christine (1983)

1958 Model Plymouth Fury (Christine)

24 Le Mans (1971)

1970 Model Porsche 917

25 Starsky & Hutch (2004)

1974 Model Ford Gran Torino

26 A-Takımı / The A-Team (2010)

1994 Model GMC Vandura

27 2 Fast 2 Furious (2003)

2002 Nissan Skyline GT-R R34

28 BONUS: FİLMLERE ÖZEL TASARIMLAR Blade Runner 2049 (2017) Endüstri mühendisi Syd Mead ve tasarımcı Gene Winfield‘ın imzasını taşıyan tasarımlarıyla Spinner‘ların en önemli özelliği dikey kalkış/iniş sağlayan sistemleri.

29 Minority Report (2002) 2054 model bu araç, göz alıcı kırmızı rengi ve muhteşem tasarımıyla olduğu kadar kendi kendini sürebilme, konuşarak kumanda edilme ve yolcuların kişilik ve ruh haline göre müzik seçebilme gibi teknik özellikleriyle de dikkat çekiyor.

30 TRON: Legacy (2010) Daniel Simon’un, tasarladığı Light Runner adındaki bu otomobil / motorsiklet mayın döşeyen ve roket atan silahlara sahip.