NTV

Sinema ve çizgi roman tutkunlarının Comic-Con 2019 kostümleri

Yeni çıkacak olan filmler, diziler ve oyunlar hakkında bilgi veren, panellere sahne olan dünyanın en ünlü çizgi roman fuarı San Diego Comic Con 2019, katılımcıların dikkat çekici kostümleriyle de adından söz ettirdi. Fuar ziyaretçileri, sevdikleri kahramanların kostümlerine bürünerek Comic-Con’un ünlü konuklarından rol çaldı.

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

  • 9

  • 10

  • 11

  • 12

  • 13

  • 14

  • 15

  • 16

  • 17

  • 18

  • 19

  • 20

  • 21

  • 22

  • 23

  • 24

  • 25

  • 26

  • 27

  • 28

  • 29

  • 30

  • 31

  • 32

  • 33

  • 34

  • 35

  • 36

  • 37

  • 38

  • 39

NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin