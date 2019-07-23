Sinema ve çizgi roman tutkunlarının Comic-Con 2019 kostümleri
Yeni çıkacak olan filmler, diziler ve oyunlar hakkında bilgi veren, panellere sahne olan dünyanın en ünlü çizgi roman fuarı San Diego Comic Con 2019, katılımcıların dikkat çekici kostümleriyle de adından söz ettirdi. Fuar ziyaretçileri, sevdikleri kahramanların kostümlerine bürünerek Comic-Con’un ünlü konuklarından rol çaldı.
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