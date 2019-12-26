Sinemacılar son 10 yılın en iyi Hollywood filmlerini seçti

3500 sinema endüstrisi profesyoneli, Hollywood Reporter dergisinin "2010'lu yılların en iyi filmleri" anketine katılarak son 10 yıla damga vuran Hollywood filmlerini belirledi.

20. Zoraki Kral (The King's Speech) - 2010

19. Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name) -  2017

18. Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) - 2019

17. Wonder Woman - 2017

16. Açlık Oyunları (The Hunger Games) - 2012

15. Bohemian Rhapsody - 2018

14. Gizli Sayılar (Hidden Figures) - 2016

13. Mad Max: Fury Road - 2015

12. Sosyal Ağ (The Social Network) - 2010

11. Birdman - 2014

10. Nedimeler (Bridesmaids) - 2011

9. Operasyon: Argo (Argo) - 2012

8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1) - 2010

7. Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) - 2018

6. Aşıklar Şehri (La La Land) - 2016

5. Yenimezler: Son Oyun (Avengers: Endgame)  - 2019

4. Başlangıç (Inception) - 2010

3. Black Panther - 2018

2. 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) - 2013

1. Kapan (Get Out) - 2017

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