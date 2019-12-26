Sinemacılar son 10 yılın en iyi Hollywood filmlerini seçti

19. Beni Adınla Çağır (Call Me by Your Name) - 2017
18. Bir Zamanlar Hollywood'da (Once Upon a Time in Hollywood) - 2019
17. Wonder Woman - 2017
16. Açlık Oyunları (The Hunger Games) - 2012
15. Bohemian Rhapsody - 2018
14. Gizli Sayılar (Hidden Figures) - 2016
13. Mad Max: Fury Road - 2015
12. Sosyal Ağ (The Social Network) - 2010
11. Birdman - 2014
10. Nedimeler (Bridesmaids) - 2011
9. Operasyon: Argo (Argo) - 2012
8. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows, Part 1) - 2010
7. Bir Yıldız Doğuyor (A Star Is Born) - 2018
6. Aşıklar Şehri (La La Land) - 2016
5. Yenimezler: Son Oyun (Avengers: Endgame) - 2019
4. Başlangıç (Inception) - 2010
3. Black Panther - 2018
2. 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) - 2013
1. Kapan (Get Out) - 2017