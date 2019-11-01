Sinemada haftanın filmleri (1 Kasım 2019)

Parazit / Parasite

Bu yılın Altın Palmiye’lisi, Güney Kore’nin Oscar adayı Parazit, varlığını iyiden iyiye gösteren Güney Kore sinemasının son dönem işleri arasında bir ‘başyapıt’ olarak gösteriliyor. Bong Joon-ho’nun göze sokmadan verdiği mesajları, zekanın ürünü senaryosu, zengin-fakir ayrımını yansıttığı kusursuz manzaraları ve çekimleriyle yılın en iyi filmlerinden biri olması tesadüf değil. Bazı sahnelerde gülecek, bazılarında fakir ile zenginin arasındaki uçuruma lanet edeceksiniz. Ama her şeyden önemlisi merak edecek ve şaşıracaksınız. Filmde, çok fakir aile üyelerinin, çok zengin ailenin yaşadığı eve hizmet etmeye başlamasıyla birlikte gelişen olaylar anlatılıyor. Yeo-jeong Jo, Woo-sik Choi, So-dam Park, Seo-Joon Park, Sun-kyun Lee, Ji-so Jung, Jeong-eun Lee, Hye-jin Jang’ın rol aldığı filmin oyuncu kadrosuna da bayılacaksınız.

Parazit / Parasite fragmanı