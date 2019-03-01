Sinemada haftanın filmleri (1 Mart 2019)

Öldür Beni Sevgilim

“Ben en sevdiğim filmde bile zaman zaman sıkıldım. Ancak bu filmde öyle bir sahne yok. Dur durak bilmeden akıyor hikaye.” Bunlar Murat Boz’un cümleleri. Başrolü paylaştığı Seda Bakan’ın ısrarıyla filme dahil olan Boz, Öldür Beni Sevgilim'i sinema tecrübeleri arasında farklı bir yere koyuyor. Hep konuştuğumuz “bana çıksa, kimleri satarım, nerelerde yatarım?” konulu piyango sohbetlerinin gerçeğe dönüşmesi hikayesini temel alan filmde bir yandan da birbirinden çok farklı olan karı-kocanın insanlıktan çıkma hallerini izleyeceksiniz. Şenol Şönmez’in yönettiği filmde Özgür Emre Yıldırım, Açelya Topaloğlu, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu da rol alıyor.

Öldür Beni Sevgilim fragmanı