Sinemada haftanın filmleri (10 Ocak 2020)

Biz Böyleyiz

Her şey yaz aylarında ünlü oyuncular tarafından paylaşılan bol ünlülü karelerle başladı. Ülkemizin başarılı, genç, usta, yakışıklı ve güzel oyuncuları ‘biz böyleyiz’ notunu iliştirdikleri fotoğraflarla merakımızı mucip oldular. Caner Özyurtlu “Yok Artık” serisinde olduğu gibi, onu seven ve ona güvenen arkadaşlarıyla bir film çekti. ‘Neziş’in hastalanmasıyla birlikte, duruma el koymak için eski arkadaşlar haberleşip yola koyuluyor. Biz de 90’larda bir yolculuğa çıkıyoruz. 90’lardan bu yana tanışan arkadaşların konuşmadığı, açamadığı ve açılması gereken kapıları da var. Oyuncu kadrosunu sağ baştan sayıyorum: Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum. Hem yol hem de geçmişe yolculuk hikayesi.

Biz Böyleyiz fragmanı (Tıkla izle)