Sinemada haftanın filmleri (10 Ocak 2020)

Bıçaklar Çekildi / Knives Out
Polisiye ve kara mizahın iç içe geçtiği ve bu haftanın diğer filmlerinde olduğu gibi yine yıldız oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde ‘Star Wars: Son Jedi’nin yönetmeni Rian Johnson’ın imzası var. Çok satan suç romanı yazarı Harlan Thrombey’in 85. doğum gününde evinde ölü bulunmasının ardından yaşananları konu edinen filmde Daniel Craig,Chris Evans,Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette ve Christopher Plumme rol alıyor.
Derin Sular / Underwater
Kendini bulduktan sonra “Alacakaranlık”tan çıkan ve birbirinden farklı ama iyi filmlerde oynayan Kristen Stewart bu kez okyanusun 11 kilometre derinine iniyor. Üstelik Fransız aktör Vincent Cassel’le birlikte. William Eubank’ı yönettiği aksiyon gerilim türündeki macerada su altı labaratuvarında araştırma yapan bir grubun hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor.
Biz Böyleyiz
Her şey yaz aylarında ünlü oyuncular tarafından paylaşılan bol ünlülü karelerle başladı. Ülkemizin başarılı, genç, usta, yakışıklı ve güzel oyuncuları ‘biz böyleyiz’ notunu iliştirdikleri fotoğraflarla merakımızı mucip oldular. Caner Özyurtlu “Yok Artık” serisinde olduğu gibi, onu seven ve ona güvenen arkadaşlarıyla bir film çekti. ‘Neziş’in hastalanmasıyla birlikte, duruma el koymak için eski arkadaşlar haberleşip yola koyuluyor. Biz de 90’larda bir yolculuğa çıkıyoruz. 90’lardan bu yana tanışan arkadaşların konuşmadığı, açamadığı ve açılması gereken kapıları da var. Oyuncu kadrosunu sağ baştan sayıyorum: Hümeyra, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci, Şebnem Bozoklu, Engin Öztürk, Meriç Aral ve Boran Kuzum. Hem yol hem de geçmişe yolculuk hikayesi.
Cats
Müzikal dünyasının en özel yapımı olarak gösterilen “Cats” sinemada en az sahnedeki kadar iddialı bir formatta seyirciyi selamlıyor. Bildiğiniz, sevdiğiniz, ünlü oyuncular CGI teknolojisiyle birer kediye dönüşüyor. 85 yaşındaki Judi Dench’i kedi haliyle görünce önce bir gülme hissi hemen sonrasındaysa hayranlık hissiyle sarsılacaksınız. Ünlü yönetmen Tom Hooper imzasını taşıyan filmde, bolca müzik, dans ve mekan var. Idris Elba, Ian McKellen, Rebel Wilson, Judi Dench, Ray Winstone, Jennifer Hudson, Francesca Hayward ve Taylor Swift’in rol aldığı müzikal film 2020’ye iyi bir başlangıç yapmak isteyenler için ideal bir seçim. Bu arada kedileri sevin!
Islıkçılar / The Whistlers
İlk gösterimini Cannes Film Festivali’nde yapan, Filmekimi kapsamında gösterilen film Corneliu Porumboiu imzasını taşıyor. Vlad Ivanov, Catrinel Marlon, Rodica Lazar, Antonio Buil, Agusti Villaronga, Sabin Tambrea, George Pisterneanu’nun rol aldığı filmde mafya babasını hapisten kaçırmak zorunda kalan polis memuru Cristi’nin Kanarya Adaları'na has ıslık dilini öğrenmek üzere harekete geçiş hikayesini anlatıyor.
Matthias ve Maxime / Matthias et Maxime
Vee, karşınızda Xavier Dolan’ın yeni filmi Matthias ve Maxime! 30 yaşındaki yönetmen çocukluk arkadaşı iki adamın hikayesini mercek altına alıyor. Dünya üzerinde öylesine ‘kötü’ şeyler yaşanıyor ve öyle ‘kötü’ insanlar yaşıyor ki, masumiyetle dolu bu film hepimize iyi gelecek. Yıllar önce yaşadıkları bir olayın ortaya çıkması nedeniyle şüphenin ve suçluluk duygusunun değiştirdiği bu iki delikanlıyı Gabriel D'Almeida Freitas ve Pier-Luc Funk canlandırıyor.
Matthias ve Maxime / Matthias et Maxime fragmanı (Tıkla izle)
Sıfır Bir
Diziyi Youtube’da keşfeden izleyicilerdenim. Amatör bir ruhla başlayan, bu yüzden beni hemen etkisi altına alan dizi o kadar sevildi ki internet üzerinden ücretli olarak yayınlanan bir kanala geçti. Adım adım ilerleyen ekip şimdi de sinema perdesinde boy gösteriyor. Dizinin yönetmeni Kadri Beran Taşkın imzalı filmde suç işlememeye and içen Savaş, Cihat ve Azad’ın İzmir’e taşınmaları sonrasında yaşadıklarını mercek altına alıyor. Savaş Satış, Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, Salih İnci ve Mehmet Elmas oyuncu kadrosunda.
Ajanlar İş Başında / Spies in Disguise
Troy Quane ve Nick Bruno’nun yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyonda dünyayı kurtarmak için güvercin kılığına giren ünlü ajan Lance Sterling ile teknoloji dahisi Walter’ın macerası konu ediliyor.
Ajanlar İş Başında / Spies in Disguise fragmanı (Tıkla izle)
Rem
Berk Aygül'ün yönetmenliğini yaptığı; Öykü Bozkurt, Cemre Cansaatçı, Sebahat Adalar ve Galip Akın'ın rol aldığı korku filmi Rem; geceleri anlam vermediği ataklar geçiren iki gencin yaşadıklarını konu ediniyor.
Gamonya: Hayaller Ülkesi
BKM çocuk filmleri çekmeye devam ediyor. Bizim Köyün Şarkısı ve Can Dostlar filmlerini çeken Tuğçe Soysop’un yönettiği yeni filmde fantastik bir dünya yaratılıyor. hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut’un, talihsiz bir olay sonrası kendisini fantastik diyar Gamonya’da bulmasıyla gelişen olayları anlatan filmde Berat Efe Parlar, Eda Döğer, Ahmet Rıfat Şungar ve Ali Uyandıran gibi isimler rol alıyor.