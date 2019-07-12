Sinemada haftanın filmleri (12 Temmuz 2019)

Ölü Adam / Dead Man

Filmartı, daha önce Türkiye’de vizyona çıkmamış bazı filmleri seyircisiyle buluşturuyor. Yine bir Jim Jarmusch filmi vizyonda! Üstelik 1995 yılından! Öteki filmlerine benzemeyen, karanlığın fazlaca hakim olduğu bir film bu. Gerçekle hayalin çokça karıştığı, metaforlarla mı dolu, yoksa sadece bir tren yolculuğu mu diye düşüneceğiniz, siyah – beyaz ve çok acayip bir filmle karşılaşacaksınız. Her şeyini kaybedince bir madencilik şirketinden aldığı teklif üzerine yollara düşen muhasebeci William Blake rolünde Johnny Depp var. Bir kez daha karakterinin hakkını veren bir aktör olduğuna kanaat getireceksiniz. Yolculuk raylarda başlıyor. Trendeki rahatısz edici tipler, pencerenin dışındaki tehditkar manzaralar yolun sonunda belaya denk gelineceğinin işaretlerini veriyor sanki. Blake’nin trende tanıştığı yarı deli adam ise neredeyse cehennemin akıl hastanesinden gelen bir azrail gibi. Yine de Jarmusch’un ruhunun siyaret ettiği bazı diyaloglarda gülmemek imkansız hale geliyor. Trenden inen Blake’nin başı onlarca derde giriyor. Sonra Hiçkimse adında bir kızılderili ile tanışıyor, tek gecelik aşk adamı oluyor, belalılarından kaçıyor... İşin içinde Dickinson diye bir maden işletmecisi de var. Yani William Blake, Charles Dickinson ve Kafka okuduysanız, filmde onların isimlerinin dışında da pek çok hatırayı zihninizde canlandırmış olacaksınız. Kadroda Johnny Depp’in yanında Gary Farmer, Crispin Glover, Lance Henriksen, Michael Wincott, Eugene Byrd, John Hurt, Robert Mitchum ve Iggy Pop var.

Ölü Adam / Dead Man fragmanı