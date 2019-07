Sinemada haftanın filmleri (12 Temmuz 2019)

Colette

Still Alice filminin yönetmeni Wash Westmoreland bu kez, ünlü Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette’in hayat hikayesini anlatıyor. Pride & Prejudice, The Duchess, Anna Karenina gibi dönem filmlerinde ve biyografik türlerde görmeye alıştığımız Keira Knightley bu filmde de başrolde. Colette, kadın olmayı biricik hale getiren, ruhunu, bedenini, fikirlerini özgürce ifade eden ve bunu müthiş bir incelikle yazıya dökebilen bir hazine... Buram buram kadınlığın koktuğu bu kalem cinsiyetsizdir aslında. Romantizmi her şeyin üstünde tutan, yaralarını öpücüklerle saran bir ruhtur... Ne çok severmişim yazarı! Acıklı bir hayat hikayesi izyeceksiniz. Başarısız bir yazar olan kocasının ısrarıyla ilk kitabı Claudine’i çıkaran yazarın mücadele ile geçen hayatını anlatan filmde Keira Knightley’e Fiona Shaw, Dominic West, Robert Pugh ve Sloan Thompson eşlik ediyor.

