Sinemada haftanın filmleri (12 Temmuz 2019)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 10 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Ölü Adam / Dead Man
Filmartı, daha önce Türkiye’de vizyona çıkmamış bazı filmleri seyircisiyle buluşturuyor. Yine bir Jim Jarmusch filmi vizyonda! Üstelik 1995 yılından! Öteki filmlerine benzemeyen, karanlığın fazlaca hakim olduğu bir film bu. Gerçekle hayalin çokça karıştığı, metaforlarla mı dolu, yoksa sadece bir tren yolculuğu mu diye düşüneceğiniz, siyah – beyaz ve çok acayip bir filmle karşılaşacaksınız. Her şeyini kaybedince bir madencilik şirketinden aldığı teklif üzerine yollara düşen muhasebeci William Blake rolünde Johnny Depp var. Bir kez daha karakterinin hakkını veren bir aktör olduğuna kanaat getireceksiniz. Yolculuk raylarda başlıyor. Trendeki rahatısz edici tipler, pencerenin dışındaki tehditkar manzaralar yolun sonunda belaya denk gelineceğinin işaretlerini veriyor sanki. Blake’nin trende tanıştığı yarı deli adam ise neredeyse cehennemin akıl hastanesinden gelen bir azrail gibi. Yine de Jarmusch’un ruhunun siyaret ettiği bazı diyaloglarda gülmemek imkansız hale geliyor. Trenden inen Blake’nin başı onlarca derde giriyor. Sonra Hiçkimse adında bir kızılderili ile tanışıyor, tek gecelik aşk adamı oluyor, belalılarından kaçıyor... İşin içinde Dickinson diye bir maden işletmecisi de var. Yani William Blake, Charles Dickinson ve Kafka okuduysanız, filmde onların isimlerinin dışında da pek çok hatırayı zihninizde canlandırmış olacaksınız. Kadroda Johnny Depp’in yanında Gary Farmer, Crispin Glover, Lance Henriksen, Michael Wincott, Eugene Byrd, John Hurt, Robert Mitchum ve Iggy Pop var.
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2
Kaçış Planı 3 / Escape Plan: The Extractors
Sylvester Stallone yine seriye bağladı. Rocky ve Rambo’dan sonra Kaçış Planı da üçüncü filmiyle beyazperdede. 72 yaşındaki aktör botoks kurbanı olsa da, macera filmlerinin tek kişilik kahramanı gibi gözükse de, onun iyi bir oyuncu olduğu, senaryo ve yönetmenlik alanında da varlık gösterebildiğini unutmamak lazım. Yeni macerada güvenlik uzmanı Ray Breslin, bir güvenlik uzmanının ve kendi sevgilisinin peşine düşüyor. Onları kötü adamların elinden kurtarmaya çalışan Ray’in macerasını John Herzfeld yönetiyor. Dave Bautista, 50 Cent, Jin Zhang ve Jaime King de kadroda.
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3
Arkadaşımın Aşkı / The Other Woman
Aşk, her yaşta aşk. Tabi aşk kıskançlığı, aşk hayalleri ve hüsranları da öyle. Daniel Auteuil’in hem yönettiği hem de başrolünde yer aldığı komedide 50’li yaşlarının sonlarındaki iki adamın pek de eşit olmayan aşk hayatlarının hikayesini izleyeceksiniz. Yıllar sonra sokakta karşılaşan iki eski dosttan birinin kız arkadaşı 30 yaşındaysa ve çok güzelse ne olur? İşt,e cevaplarınız ne minvaldeyse onları seyredip azıcık da siniriniz bozularak güleceksiniz. Bu arada şanslı Patrick rolünde Gerard Depardieu boy gösteriyor.
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4
Amerikan Soygunu / American Animals
Belgesel yönetmeni Bart Layton’ın Sundance’de gösterilen ve bolca alkış alan filmi gerçek bir hikayeden uyarlandı. 4 arkadaşın muazzam bir cesaret örneği sergileyerek, 12 milyon değerindeki koleksiyon kitaplarının peşine düşme hikayesini anlatan filmin oyuncu kadrosu da çok sağlam. Evan Peters, Barry Keoghan, Blake Jenner ve Jared Abrahamson’lu filmi izleyin derim.
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5
Cin Deresi Müsfer
Cin Deresi Müsfer, tehlikeli cin kabilelerinden olan Müsfer cinlerinin bulunduğu yere gitmek zorunda kalan bir grup insanın hikayesini konu ediyor. Filmin yönetmeni İlker Tunçay.
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6
Colette
Still Alice filminin yönetmeni Wash Westmoreland bu kez, ünlü Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette’in hayat hikayesini anlatıyor. Pride & Prejudice, The Duchess, Anna Karenina gibi dönem filmlerinde ve biyografik türlerde görmeye alıştığımız Keira Knightley bu filmde de başrolde. Colette, kadın olmayı biricik hale getiren, ruhunu, bedenini, fikirlerini özgürce ifade eden ve bunu müthiş bir incelikle yazıya dökebilen bir hazine... Buram buram kadınlığın koktuğu bu kalem cinsiyetsizdir aslında. Romantizmi her şeyin üstünde tutan, yaralarını öpücüklerle saran bir ruhtur... Ne çok severmişim yazarı! Acıklı bir hayat hikayesi izyeceksiniz. Başarısız bir yazar olan kocasının ısrarıyla ilk kitabı Claudine’i çıkaran yazarın mücadele ile geçen hayatını anlatan filmde Keira Knightley’e Fiona Shaw, Dominic West, Robert Pugh ve Sloan Thompson eşlik ediyor.
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7
Astronot Willy: Macera Gezegeni
Eric Tosti'nin yönettiği animasyon filmi Astronot Willy: Macera Gezegeni, ailesiyle yaptığı uzay yolculuğu sırasında kaybolan Willy'nin, ailesine geri dönme çabası sırasında yaşadığı serüvenleri konu ediniyor.
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8
Kıyamet Deneyi / Aporia
Rec Revan'ın yönettiği Aporia, silahlı bir grup tarafından zapt edilerek ölümcül bir deneyin parçası hâline getirilen insanların bu durumdan kurtuluş mücadelesini konu ediniyor. Aysel Yusubova, Parviz Ismayilov, Mubariz Samadov ve Rahim Gojayev oyuncu kadrosunda.
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9
Yuvaya Dönüş
Yakın tarihin büyük olaylarından biridir: İran-Irak savaşı sırasında Tahran’da 215 Japon yolcu mahsur kalmıştı. İstanbul’dan havalanan uçakla yolcular tahliye edilmişti. Hakan Kurşun'un yönettiği bu filmde ise Tahran’da görev yapan Türk istihbarat subayı Zafer Tuna ile yolcular arasında yer alan Keiko’nun büyük aşkından yola çıkan bir hikaye anlatılıyor. Keiko’nun kızı Yumi’nin gerçek babasını öğrendikten sonra Türkiye’ye gelmesi ve annesi gibi bir Türk’e aşık olması etrafında gelişen olayların anlatıldığı filmde Furkan Palalı, Burhan Öcal, Megumi Masaki, Ayten Uncuoğlu ve Soner Türker rol alıyor.
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10
Ölümcül Sular / Crawl
Kaya Scodelario'nun başrolünde yer aldığı Crawl, Florida'yı vuran kasırga sonucu yaşanan selde babasını kurtarmaya çalışırken alligatörlere karşı hayatta kalma savaşı veren Haley'nin hikâyesini anlatıyor. Filmin yönetmeni korku-gerilim türünün ünlü ismi Alexandre Aja.