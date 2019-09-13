Sinemada haftanın filmleri (13 Eylül 2019)

Kız Kardeşler

Tepenin Ardı ve Abluka filmleri ile hem ülkemizde hem yurtdışında ödüller kazanan Emin Alper’in üçüncü filmi Kız Kardeşler'i görünce, sonunda bir kadın hikayesi, dedim. Korkmuştum, Emin Alper de Nuri Bilge Ceylan gibi “erkek” hikayelerini çekmeye devam edecek mi? diye. Sonuna kadar pozitif ayrımcılık yaparak, kadının her halinin sanat için bir cennet değerinde olduğunu düşünüyorum. Emin Alper, çocukluğunda tanıklık ettiği “beslemelik” meselesinden hareketle 3 kızkardeşin hikayesini anlatıyor. Bence kardeşlik denilen hastalıklı ilişkiyi başarılı bir şekilde yansıtıyor. Anneleri öldükten sonra kasabaya besleme olarak gönderilen 3 kız kardeşin evlerine bir şekilde döndükten sonra yaşadıklarını konu edinen filmin oyuncu kadrosunda Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan ve Kayhan Açikgöz var.

Kız Kardeşler fragmanı