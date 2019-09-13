Sinemada haftanın filmleri (13 Eylül 2019)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Elektrik Savaşları / The Current War
Galatasaray – Fenerbahçe, Karşıyaka – Göztepe ve hatta menemene soğan eklenir mi, eklenmez mi? tartışması kadar milyonlara mal olmuş bir tartışma vardır: Edison-Tesla! Soğan tartışması kadar yerel olmayan bu mevzu ABD’li yapımcıları harekete geçirdi. Yönetmen koltuğunda Amerikalı (!) Alfonso Gomez-Rejon’un oturduğu filmde 1800’lerin sonunda, Thomas Edison ve Nikola Tesla’nın entrikalarla dolu mucitler savaşını izleyeceksiniz. Elektrik ampülünü kimin bulduğu, kimin geliştirdiği, kimin başkasının bilgisi üzerine yattığı konusunda fikir edinecek, George Westinghouse adlı yatırımcının neden Tesla’ya destek verdiğini göreceksiniz. Mucitlerin asıl derdi ise 1893’teki Dünya Fuarı’nı aydınlatacak ihaleyi kazanmak. Zaferi kimin kazandığını, kimin eli boş döndüğünü de öğrendikten sonra, evinize dönüp soğansız bir menemen yapacaksınız belki. Benedict Cumberbatch, Thomas Edison ve Michael Shannon filmin başrolünü paylaşıyor.
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2
Kız Kardeşler
Tepenin Ardı ve Abluka filmleri ile hem ülkemizde hem yurtdışında ödüller kazanan Emin Alper’in üçüncü filmi Kız Kardeşler'i görünce, sonunda bir kadın hikayesi, dedim. Korkmuştum, Emin Alper de Nuri Bilge Ceylan gibi “erkek” hikayelerini çekmeye devam edecek mi? diye. Sonuna kadar pozitif ayrımcılık yaparak, kadının her halinin sanat için bir cennet değerinde olduğunu düşünüyorum. Emin Alper, çocukluğunda tanıklık ettiği “beslemelik” meselesinden hareketle 3 kızkardeşin hikayesini anlatıyor. Bence kardeşlik denilen hastalıklı ilişkiyi başarılı bir şekilde yansıtıyor. Anneleri öldükten sonra kasabaya besleme olarak gönderilen 3 kız kardeşin evlerine bir şekilde döndükten sonra yaşadıklarını konu edinen filmin oyuncu kadrosunda Cemre Ebuzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir, Müfit Kayacan ve Kayhan Açikgöz var.
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3
Eş Anlamlılar / Synonymes
İsrailli yönetmen Nadav Lapid imzasını taşıyan film, haftanın iyilerinden. Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı alan film, İsrail ordusunda atış talimi yaparken, Paris’in sokaklarını arşınlamanın hayalini kuran genç Yoav’ın hikayesini anlatıyor. Yönetmenin hayatından izler taşıyan filmde ülkesini hiç sevmeyen İsrailli bir gencin kaçak olarak geldiği Paris’te, ülkenin kültürüne ve diline alışmaya çalışırken karşılaştığı her şeyin ve herkesin ona köklerini hatırlatışı irdeleniyor. Başrol oyuncusu Tom Mercier’in başarılı performansı kadar üzerinden çıkarmadığı paltosu da dikkat çekiyor.
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4
Ölümcül Temas / 3 Lives
Juliane Block'un yönettiği film, kendisini kaçıranlardan kurtulmasına yardım eden insanlardan birinin 15 yıl önce kendisine saldırıda bulunan kişi olduğunu fark eden Emma'nın hikâyesini anlatıyor. Mhairi Calvey, Anatole Taubman, Maja-Celiné Probst ve Victor Alfieri filmin oyuncu kadrosunda.
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5
Casus / The Operative
Festivallerin sevdiği yönetmen Yuval Adler imzalı filmin başrolünü Diane Kruger ile Martin Freeman paylaşıyor. Kruger, 2 yıl önce Cannes’te en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştı. Fatih Akın’ın In The Fade filminde rol alan oyuncunun başarısı, 40 yaşından sonra gelen saadet olarak tanımlanabilir. Güzel oyuncu benim gönlümü Bay Hiçkimse'deki rolüyle, 33 yaşında hayat verdiği Anna karakteriyle fethetmişti. Martin Freeman ise herkes için bir şey demek. Bir Otostopçunun Galaksi Rehberi filmiyle veya Sherlock dizisiyle beyinlere mıhlanan kısa boylu, iddiasız ama deli olduğu aşikar adamın gönlümdeki yeri başkadır. Yönetmenin ve iki oyuncunun yadsınamaz başarısı filmin sonunda hayal kırıklığı yaratacak mı, göreceğiz. İsrailli yazar Yiftach Reicher Atir’in The English Teacher adlı romanından uyarlanan filmde İsrail’in ulusal istihbarat örgütü Mossad’ın ajanı Rachel ile gözetmeni Thomas’ın macerasını İran’ın nükleer programına karşı yürütülen casusluk hareketinin ekseninde izleyeceksiniz.
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6
Arkadaşım Benjamin / Benjamin the Elephant
Almanya yapımı filmin yönetmeni Tim Trachte. Animasyon ve gerçek karakterlerden oluşan filmin başrolünde konuşan bir fil olan Benjamin var.
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7
Cehennem Gecesi / Burn
Mike Gan'in yazıp yönettiği Burn, çevresi tarafından çok ilgi görmeyen Melinda'nın, çalıştığı benzin istasyonunda gerçekleşen bir soygun girişimi sonrası aldığı inisiyatifle gelişen olayları konu ediniyor. Tilda Cobham-Hervey, Suki Waterhouse, Josh Hutcherson, Harry Shum Jr., Shiloh Fernandez oyuncu kadrosunda.
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8
Cin Azabı
Onur Aldoğan'ın yönettiği Cin Azabı, kocasının işinden ötürü hamileliğinin son safhasında eşinin annesiyle birlikte tenha bir köyde yalnız başına kalan Zeynep'in cinlerle imtihanını anlatıyor. Aydan Akboğa, Yalın Cengiz ve Nalan Olcayalp oyuncu kadrosunda.
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9
Sevimli Evcil Hayvanlar / Funny Pets 2
Alex Sebastian’ın yönettiği animasyonda başrolde Jerry isminde bir köpeği, yardımcı rollerde ise şımarık bir kediyi ve gururlu bir papağanı izleyeceksiniz.