Sinemada haftanın filmleri (13 Mart 2020)

Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Bloodshot

Aksiyon türünün vazgeçilmez oyuncularından Vin Diesel bu kez bir süper kahramana hayat veriyor. Bazen ölmek bile yetmiyor. Bilim insanları seni damarlarında teknoloji akan bir süper güç olarak dünyaya geri döndürüyor. Çizgi roman uyarlaması filmde asker Ray Garrison’ken öldürülen; ardından bir teknoloji şirketi tarafından Bloodshot olarak hayata döndürülen adamın hem kendiyle hem de otorite ile giriştiği gerçeği arama macerası konu ediliyor. Dave Wilson imzalı filmde Eiza Gonzalez, Guy Pearce ve Toby Kebbell gibi isimler de rol alıyor.

Bloodshot: Durdurulamaz Güç / Bloodshot fragmanı