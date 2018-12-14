Sinemada haftanın filmleri (14 Aralık 2018)

Aşk Bu Mu?

Afra Saraçoğlu'nun seveni çok. Kubilay Aka, Çukur’la iyice ünlü oldu. Dolayısıyla sinema salonunu doldurmak için iyi bir yöntem. İçinde “aşk”ın geçtiği filmlere inanan kesimin de ergenlik çağında olduğunu varsayarsak, gişede aradığını bulabilir diye düşünüyorum. Tabi aradığı milyonluk bir gişe rakamı değilse. Çocukluğundan beri hırsızlık yapan Umut, dünyanın zorluklarıyla çok da haşır neşir olmamış Gülüm’ün de kalbini çalar. Biraz hüzünlü, biraz komik, mutlaka aşkın başrolde olduğu bir film. Filmin yönetmeni Ömer Uğur.

Aşk Bu Mu? fragmanı