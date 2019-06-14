Sinemada haftanın filmleri (14 Haziran 2019)
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 13 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Rocketman
Bohemian Rhapsody’nin yönetmeni Dexter Fletcher bu sefer de Elton John’un hayatını anlatıyor. Fredie Mercury’nin hayatında olduğu gibi, besteler, enfes şarkılar, milyonluk konserler, sıradışı kostümler ve sınırda yaşanan hayatlar... Filmde, Reginald Kenneth Dwight’ın 60’ların sonunda başladığı kariyeriyle birlikte Sir Elton John’a dönüşme hikayesi anlatılıyor. Taron Egerton’ın makyaj sanatının incelikleri sayesinde Elton’a dönüştüğü filmde aktöre Bryce Dallas Howard, Jamie Bell, Richard Madden, Gemma Jones gibi isimler eşlik ediyor.
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2
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit / Men in Black: International
Daha geçenlerde Siyah Giyen Adamlar’ın ilk filmini izledim. 1997 yılında Tommy Lee Jones ve Will Smith’in başrolü paylaştığı filmde yeni bir şey yapmanın heyecanını hissettim. Serinin diğer filmlerini ilk filmi kadar sevmezken, yıllar sonra başka aktörlerle çekilen yeni filme karşı hangi hisleri besleyeceğim, bilemiyorum. Bizim müzik sektörü gibi, Hollywood da 90’ların işlerini yeni nesli kandırmak için yeniden çekiyor. Hayalet Avcıları filminde de aynı şey oldu. Tamamı kadınlardan oluşan yeni avcıların macerası beklenen ilgiyi görmedi. O filmde de Chris Hemsworth vardı. Bu filmde de var. İyi bir aktör olmasının ötesinde nitelikten çok niceliğe önem veriyor sanki. Başrolün diğer yarısı Tessa Thompson’a emanet. F. Gary Gray’in yönettiği filmde tabi ki dünya dışı varlıklara karşı verilen mücadele anlatılıyor. Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Ferguson da kadroda.
Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit / Men in Black: International fragmanı
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3
Kuyu / The Hole in the Ground
Psikolojik gerilim ve korkunun harmanlandığı keyifli bir film izlemek istiyorsanız, buyurun. Dünya prömiyerini Sundance’de yapan film, biraz Hereditary tadında. Hatta bazı sahneleri sayesinde daha depresif. Geçmişlerini geride bırakarak İrlanda kırsalındaki yeni evlerine taşınan Sarah ve oğlu Chris’in hikayesi, çocuğun kaybolması ve annenin onu devasa bir çukurun dibinde bulması sonrasında garipleşiyor. Mekan, komşular ve değişen Chris ile diğer çocuklar gizemli ve boğucu sahnelerin mimarları haline geliyor. Anne mi delirdi, çocuk mu değişti? Oyununu seyirciyle başarılı bir şekilde oynayan Lee Cronin imzalı filmde Seána Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby ve Steve Wall rol alıyor.
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4
Bekçi
Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Turan Özdemir’in başrolünde yer aldığı film, festival yolculuğuna devam ediyor. Filmde bir kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan Salih’in gerçekle düşün birbirine karıştığı hikayesi mercek altına alınıyor. Her gün 2 kilometrelik yolu kateden, sessizlik ve rutinin yol açtığı deliliğin sınırında gezinen Salih’in her gece yanına gelen tuhaf adamlar ile her gece rüyasına giren genç kız arasında sıkışıp kalma halini, Durmuş Akbulut beyazperdeye aktarıyor.
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5
Hayalimdeki Köy
Yönetmen Cüneyt Faruk Arkın memleketi Giresun’da bir film çekerek, şehre ve insanına saygılarını sunuyor. Film, yıllar önce ayrıldığı köyüne dönerek, oradaki insanların hayallerini gerçeğe dönüştürmeye çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor.
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6
Solyaris / Ayna
Başka Sinema, Rus yönetmen Andrei Tarkovsky için 3 filmlik bir saygı duruşunda bulunuyor. Hakkında sayfalarca yazılacak, derslerce işlenecek büyük yönetmenin en önemli 3 filmi gösterime sokuluyor. Festival filmlerinde izlediğimiz varoluşsal sıkıntılardan, Hollywood bilim kurgularında seyrettiğimiz zaman-mekan kırılmalarından, birer tabloyu andıran büyülü sahnelerini alkışladığımız yönetmenlerden 40 yıl önce çekti o 3 filmi Tarkovsky. 1972 tarihli başyapıtı Solaris ve 1979’a ait Stalker'da yönetmenin zamanının çok ötesinde işlerini izleyeceksiniz. Dünyada kapladığımız alan, insan olmanın en saf ve en kirli hali, rüyalar, uzay, narsizm, inançlar, imgeler, aile, bilinçaltı... Onlarca kavramı bir bilim kurgu filmine yerleştiren ve bu işi bir rüyayı izler gibi izlememize olanak sağlayan büyük Tarkovsky’nin iki filmini mutlaka izleyin. 1975 çıkışlı Ayna ise yönetmenin en sevdiğim filmleri arasındadır. Yönetmenin içine döndüğü, muazzam resimlerle, biraz uzun ama eşssiz bir rüyaya dalacağınız, Tarkovsky’nin çocukluk anılarına yolculuk yapacağınız bir film bu.
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7
Cinnet
Aytekin Birkon'un yönettiği film, bir sabah kendisini kocasını öldürmüş şekilde bulan fakat olanlara dair hiçbir şey hatırlamayan Nida'nın bu cinayetin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma çabasını anlatıyor.
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8
Tekne / The Boat
Winston Azzopardi’nin yönettiği filmde klasik hayatta kalma macerasından farklı bir izlence var. Denizin ortasında susuz, aşsız, kimsesiz kalan insanın bir şekilde ölümden yırtmak için verdiği mücadeleyi izlerken, bu duruma yol açanın doğa ana değil de kötü bir ruh olduğuna tanıklık edeceksiniz.
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9
Kahraman Tavuk Uzayda
Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt'un yönettiği animasyon film Kahraman Tavuk Uzayda, Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.
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10
Stalker
Haftanın bir diğer bilim kurgu filmi yine Rus sinemacı Andrei Tarkovsky'nin yönetmenliğini üstlendiği Stalker olacak.
Tarkovsky'nin 1979 yapımı filminin başrollerinde Alisa Freyndlikh, Aleksandr Kaydanovskiy, Anatoliy Solonitsyn, Nikolay Grinko, Natalya Abramova ve Faime Jurno oynuyor.
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11
Akıllara Seza
Akıllara Seza, 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren Mustafa’nın 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği Seza’nın peşinden gitmesini konu ediniyor. Haldun Boysan, Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar ve Kemal Uçar oyuncu kadrosunda.
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12
Solaris
Sinema tarihinin önemli yönetmenlerinden Andrei Tarkovsky'nin yönettiği 1972 yapımı Sovyet sanat filmi Solaris Başka Sinema gösterim programı kapsamında Türk izleyicisi ile buluşacak.
Natalya Bondarchuk, Donatas Banionis, Jüri Jarvet, Nikolay Grinko, Anatoliy Solonitsyn, Olga Barnet ve Vitalik Kerdimun gibi isimlerin oynadığı gizemli dram Solaris, bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
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13
Ferhat ile Şirin: Ölümsüz Aşk
Amasya şehrinde yaşayan iki gencin aşklarını modernize ederek anlatan filmin yönetmeni Murat Kuşçu. Tolga Yüce, Çağla Şimşek, Tevfik İnceoğlu, Gönül Açar, Belkıs Akçil oyuncu kadrosunda.