Sinemada haftanın filmleri (14 Haziran 2019)

Kuyu / The Hole in the Ground

Psikolojik gerilim ve korkunun harmanlandığı keyifli bir film izlemek istiyorsanız, buyurun. Dünya prömiyerini Sundance’de yapan film, biraz Hereditary tadında. Hatta bazı sahneleri sayesinde daha depresif. Geçmişlerini geride bırakarak İrlanda kırsalındaki yeni evlerine taşınan Sarah ve oğlu Chris’in hikayesi, çocuğun kaybolması ve annenin onu devasa bir çukurun dibinde bulması sonrasında garipleşiyor. Mekan, komşular ve değişen Chris ile diğer çocuklar gizemli ve boğucu sahnelerin mimarları haline geliyor. Anne mi delirdi, çocuk mu değişti? Oyununu seyirciyle başarılı bir şekilde oynayan Lee Cronin imzalı filmde Seána Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby ve Steve Wall rol alıyor.

