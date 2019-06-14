Sinemada haftanın filmleri (14 Haziran 2019)

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit / Men in Black: International

Daha geçenlerde Siyah Giyen Adamlar’ın ilk filmini izledim. 1997 yılında Tommy Lee Jones ve Will Smith’in başrolü paylaştığı filmde yeni bir şey yapmanın heyecanını hissettim. Serinin diğer filmlerini ilk filmi kadar sevmezken, yıllar sonra başka aktörlerle çekilen yeni filme karşı hangi hisleri besleyeceğim, bilemiyorum. Bizim müzik sektörü gibi, Hollywood da 90’ların işlerini yeni nesli kandırmak için yeniden çekiyor. Hayalet Avcıları filminde de aynı şey oldu. Tamamı kadınlardan oluşan yeni avcıların macerası beklenen ilgiyi görmedi. O filmde de Chris Hemsworth vardı. Bu filmde de var. İyi bir aktör olmasının ötesinde nitelikten çok niceliğe önem veriyor sanki. Başrolün diğer yarısı Tessa Thompson’a emanet. F. Gary Gray’in yönettiği filmde tabi ki dünya dışı varlıklara karşı verilen mücadele anlatılıyor. Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Ferguson da kadroda.

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit / Men in Black: International fragmanı