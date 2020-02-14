Sinemada haftanın filmleri (14 Şubat 2020)

Küçük Kadınlar / Little Women
Oscar heyetinin Greta Gerwig’e bir garezi var mı, bilinmez. Amerikan bağımsız sinemasının özel yönetmenleri arasında gösterilen Gerwig, bir önceki filmi Lady Bird'le de Oscar alamamıştı. ‘Adaylık da çok önemli’ yalanına artık kimse kanmıyor. Gönlümüzün ödüllerini kazanan yönetmen; Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Meryl Streep gibi kadınların yanı sıra Timothée Chalamet, James Norton, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Louis Garrel ve Chris Cooper gibi erkekleri topladığı filminde, bir kadının aradığı tek şeyin aşk olduğuna şiddetle karşı çıkan genç yazarın hikayesini anlatıyor. Louisa May Alcott'ın 1898’de yayınlanan ve bir dünya klasiği haline gelen eserinden uyarlanan filmde, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin benzeyen ve ayrışan hayalleriyle, amaçları, kavgaları ve sevgilerine dair acı-tatlı bir hikaye izleyeceksiniz.
The Gentlemen
Guy Ritchie’nin özüne döndüğü söyleniyor. Kod Adı: U.N.C.L.E. ve Kral Arthur: Kılıç Efsanesi filmleri ile hayranlarını şaşırtan yönetmen Aladdin ile yok artık dedirtmişti. Ateşten Kalbe Akıldan Dumana dönemine dönüş yapan yönetmen suç dünyasına balıklama dalıyor. Charlie Hunnam, Hugh Grant, Matthew McConaughey, Colin Farrell, Henry Golding, Jeremy Strong ve Michelle Dockery gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı film, bir uyuşturucu baronunun işleri bırakmaya karar verdikten sonra, yerini kapmak için adeta birbirleriyle yarışan suçlularla baş edişini anlatıyor.
Nasipse Olur
Algı Eke ve Burak Sevinç’i bir araya getiren romantik komedide hayatı zorlu zamanlardan geçen Günfer ile onun imdadına yetişen Gökhan’ın hikayesi konu ediliyor. Nur Sürer ve Ünal Yeter gibi isimlerin de kadrosunda bulunduğu filmi Selahattin Sancaklı yönetiyor.
Masallardan Geriye Kalan
Mustafa Uğur Yağcıoğlu imzalı filmin oyuncu kadrosunda Özgür Çevik, İlayda Akdoğan, Tuba Ünsal, Anıl Altınöz gibi isimler rol alıyor. Eskişehir’de başlayan doçent Evren ile öğrenci Hece’nin aşkı Paris’e kadar uzanıyor.
Ağır Romantik
Deniz Denizciler'in yazıp yönettiği Ağır Romantik, birlikte olacağı insanın centilmen ve romantik olmasını bekleyen Aslı ile Aslı'ya karşı ince ruhlu olan fakat büyük bir kapkaç çetesinin liderinin oğlu olduğunu saklayan Kerem'in hikâyesini anlatıyor. Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Durul Bazan, Sermiyan Midyat ve Semra Dinçer oyuncu kadrosunda.
Kiki: Lanet-i Cin
Mustafa Miraç Kaya'nın yönettiği ve başrolünde yer aldığı film, ikinci eşinden olan kızı Elif'in hastalığına çare bulmak için bir medyuma başvuran Muzaffer’in yaşadığı olayları konu ediniyor.
Yeni Baştan / La belle époque
Geçmişte istediğiniz bir güne gidebileceğiniz söylense ne yaparsınız? Nicolas Bedos’un yazdığı ve yönettiği film, özel bir şirketin teklifiyle, 40 yıl öncesine giderek ilk aşkıyla buluşma anını canlandıran orta yaş bunalımındaki Victor'ın hikayesini mercek altına alıyor. Daniel Auteuil’in başrolünde yer aldığı film, melankolik bir hafta sonu geçirmek isteyenlere önerilir.
Kirpi Sonic / Sonic the Hedgehog
Satış rekorları kıran, tanımasanız bile bir şekilde karşılaştığınız video oyunu karakteri Kirpi Sonic, macerasını sinemaya taşıdı. Mavi, ultra hızlı ve çok yakışıklı kirpi Sonic’in kendi gezegenini kurtarmak için geldiği dünyada insan arkadaşı Tom ile kötü dahi Dr. Ivo Robotnik'e karşı verdiği mücadeleyi anlatan filmde James Marsden ve Jim Carey başrolü paylaşıyor.
Akıllı Balık
June Taylor'un yönetmen koltuğunda oturduğu animasyon film Akıllı Balık; kendilerine her gün yeni şeyler öğreten öğretmenlerini çok seven iki balığın, okulda yaşadıkları maceraları beyaz perdeye taşıyacak.
Cesaretin var mı Aşka?
Cesaretin Var mı Aşka? Başka Sinema tarafından yeniden vizyona girecek.
Guillaume Canet ve Marion Cotillard'a Gilles Lellouche, Emmanuelle Grönvold ve Elodie Navarre'nin eşlik ettiği romantik komediyi Yann Samuell yönetmişti.