Sinemada haftanın filmleri (14 Şubat 2020)

Küçük Kadınlar / Little Women

Oscar heyetinin Greta Gerwig’e bir garezi var mı, bilinmez. Amerikan bağımsız sinemasının özel yönetmenleri arasında gösterilen Gerwig, bir önceki filmi Lady Bird'le de Oscar alamamıştı. ‘Adaylık da çok önemli’ yalanına artık kimse kanmıyor. Gönlümüzün ödüllerini kazanan yönetmen; Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Meryl Streep gibi kadınların yanı sıra Timothée Chalamet, James Norton, Bob Odenkirk, Tracy Letts, Louis Garrel ve Chris Cooper gibi erkekleri topladığı filminde, bir kadının aradığı tek şeyin aşk olduğuna şiddetle karşı çıkan genç yazarın hikayesini anlatıyor. Louisa May Alcott'ın 1898’de yayınlanan ve bir dünya klasiği haline gelen eserinden uyarlanan filmde, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin benzeyen ve ayrışan hayalleriyle, amaçları, kavgaları ve sevgilerine dair acı-tatlı bir hikaye izleyeceksiniz.

Küçük Kadınlar / Little Women fragmanı