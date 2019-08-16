Sinemada haftanın filmleri (16 Ağustos 2019)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'si yerli 7 film vizyona girdi.
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1
Sır Tutabilir Misin?
Uçağın düşeceğini zannedip yanında oturan adam tüm sırlarını döken genç bir kadının başına gelenler Sır Tutabilir Misin? filmiyle sinema ekranına yansıyor.
Sır Tutabilir Misin? fragmanı
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2
Angry Birds 2
Sevilen bilgisayar oyunundan beyazperdeye uyarlanan Angry Birds filminin devam halkası olan yapımda, uçamayan kuşlar ve yeşil domuzların yaşadığı maceralar sinemada seyirciyle buluşuyor.
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3
Alcatraz
Bir grup tutuklunun, silahlı bir hırsız ve gangsterin eşliğinde kaçması imkansız olarak bilinen Alcatraz Hapishanesi'nden kaçmaya teşebbüs etmesini anlatıyor.
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4
Küçük Beyaz Yalanlar Devam Ediyor
Yıllar sonra yeniden bir araya gelen insanları anlatan filmin François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche rol aldı.
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5
Kaçış Oyunu
Kaçış Oyunu, Paranoya adındaki bir kaçış oyununa katılan iki arkadaşın yaşadıklarını beyazperdeye aktarıyor. Charley Palmer Rothwell, Roxane Mesquida, Marie Zabukovec filmin oyuncu kadrosunda rol alan isimler.
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6
Sesinde Aşk Var
Film hayatına yön vermesi gereken bir dönemde aşık olması ile tüm dengesi bozulan genç bir kızın hikayesini anlatıyor.
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7Gece Kuşu
Gece Kuşu, kadın düşmanı olmakla suçlanan gece yarısı talk show programı sunucusu Katherine Newbury’nin hikayesini konu ediyor. Filmin başrollerinde Emma Thompson ile Mindy Kaling rol alıyor.
Gece Kuşu fragmanı