Sinemada haftanın filmleri (19 Nisan 2019)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 11 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Greta
İrlandalı senarist ve yönetmen Neil Jordan imzalı Greta, 38. İstanbul Film Festivali’nde seyircisi ile buluştu. Film için genel yorum “orta karar” olduğu. Hikaye iyilik kavramından yola çıkarak Jordan’ın mutlaka uğradığı karanlık sırlara doğru evriliyor. Yıllar önce metrobüste unuttuğum önemli evrak dosyasını biri bulmuş ve evrakta yazan adresime göndermişti. İçinde ilginç bir kitapla birlikte. Zarfa adresini de yazan kişiyi görmeyi istemiştim bir ara. Sonra vazgeçmiştim. Ama yaptığı iyiliği hiç unutmadım. Bu filmde Frances metroda bulduğu çantayı, sahibine, piyano öğretmeni Greta'ya teslim ediyor. Isabelle Huppert ve özellikle Chloe Grace Moretz iki nesli temsilen gözlerinize banyo yaptıracak. Ancak onları gören gözleriniz yönetmenin izin verdiği ölçüde açılıp kapanacak.
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2
Saf
Ali Vatansever’in ikinci uzun metrajlı filmi Saf dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nin keşif bölümünde yaptı. Film, işçi cinayetleri, mülteci sorunu gibi güncel konuların ötesinde insanın toprakla ilişkisini, mekanın dönüşümüyle birlikte dönüşümünü, her şeye rağmen iyi kalmaya çalışan insanın en saf hallerini masaya yatırıyor. Fikitepede'de bir gecekonduda yaşayan genç bir çiftin kentesel dönüşüm söylentilerinin akabinde değişen hayatlarını konu edinen filmde başrolü Saadet Işık Aksoy ve Erol Afşin paylaşıyor.
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3
Lanetli Gözyaşları / The Curse of La Llorona
Korku üstatlarından James Wan’ın yapımcısı olduğu filmde “bütün ünlü oyuncular bir gün korku filminde oynayacaktır” önermesinin ispatı olarak Linda Cardellini başrolde. Michael Chaves’in yönettiği film, 70’lerin Los Angeles’inde geçiyor. Arafta sıkışıp kalmış Ağlayan Kadın anlamına gelen La Llorona isimli bir hayaletin yol açtığı dehşeti korku severlere öneriyorum.
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4
Hello Kity
1975 yılında Sanrio tarafından yaratılan çizgi karakter Hello Kitty, ekranların ardından sinema perdesinde. Filmde, Hello Kitty ve arkadaşlarının yaşadıkları maceralar konu ediliyor. Tony Oliver animasyonun yönetmeni.
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5
Meteler
Afrin operasyonunun 43. gününde Yüzbaşı Kürşad ve 8 askerin yer aldığı Meteler timinin verdiği mücadeleyi anlatan filmin yönetmeni Burak Akyol. Gökhan Mumcu, Serhan Çeliker, Temmuz Gürkan Karaca, Cem Okyay ve Kerem Tanık oyuncu kadrosunda.
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6
Kuklalı Köşk
Mustafa Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği animasyon ve gerçek karakterlerin kullanıldığı filmde canlı kuklaları çalıp zengin olma hayalleri kuran hırsızların başına gelen maceraları anlatıyor. Kadir Çöpdemir, Serkan Şengül, Ali Uyandıran ve Asena Tuğal oyuncu kadrosunda.
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7
Arctic
Kısa filmci Brezilyalı yönetmen Joe Penna Arctic ismini verdiği hayatta kalma mücadelesinin anlatıldığı filminde başrolü Mads Mikkelsen’e verdi. Merkezinde Kuzey Kutbu'nun yer aldığı, dünyanın kuzey bölgesini çevreleyen hayali hat anlamına gelen Arktik’e düşen uçakta sağ kalan tek adamın zorlu macerasını izleyin derim.
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8
O İş Bende
Haydar Işık’ın yönettiği komedi filminde babasının iflası üzerine bütün dengesi alt üst olan Mert’in kendi ayakları üzerinde durma hikayesi mercek altına alınıyor. Betül Demirkaya, Nilay Toprak, Nez Demir, Doğuş gibi isimler filmin oyuncu kadrosunda.
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9
Destroyer
Girlfight ve The Invitation’la tanınan yönetmen Karyn Kusama, başrolünü Nicole Kidman’a emanet ettiği filmiyle geçtiğimiz yıl boyu çokça konuşuldu. Parlak bir polisken bir olayla bütün imajı sarsılan kahramanın intikam arayışını anlatan film, ilk bakışta alıştığımız hikayelerden biri olarak gözüküyor. Ancak film, yönetmenin dokunuşları, kadın karakterinin Kidman tarafından başarıyla işlenişi bakımından diğer türlerden ayrılıyor. Yönetmen, “İzleyicinin, Erin Bell karakterinin aslında kendi geçmişini araştırdığı bir soruşturmanın peşine düştüğünü izliyor olmasını ve karakterin aslında prensiplerine bağlı bir kadın olduğu için bu kadar acı çektiğini anlamasını sağladık.” diyor.
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10
Hayatta Olmaz
Hayatta olmaz dediğiniz her şeyin olduğunu düşünün! Emre Çaltılı’nın yönettiği filmin ilginç bir konusu var. En azından son dönem yerli komedilerde görmeye alışık olmadığımız bir hikaye. Gösteriş budalası Emin, tekinsiz Arif ve saf Hayrani’nin macerasında başrolleri Ulaş Torun, Ceyhun Fersoy, Emre Çaltılı ve Ceyhun Yılmaz paylaşıyor.
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11
Neden Yaratıcıyız? / Why Are We Creative?
Dünyanın en ünlü sanatçılarını aklınıza getirin. David Bowie, Ai Weiwei, Björk, David Lynch, Angelina Jolie, Quentin Tarantino, Bono, Nick Cave, Stephen Hawkins, Dalai Lama, Jimmy Page, Vivienne Westwood ve Takeshi Kitano...Üstelik bu liste yarısı bile değil... Alman yönetmen, yazar ve yapımcı Hermann Vaske’nin aynı adlı kitabının belgesel formatında 30 yıllık bir araştırmanın ürününü izleyeceksiniz.