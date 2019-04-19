Sinemada haftanın filmleri (19 Nisan 2019)

Destroyer

Girlfight ve The Invitation’la tanınan yönetmen Karyn Kusama, başrolünü Nicole Kidman’a emanet ettiği filmiyle geçtiğimiz yıl boyu çokça konuşuldu. Parlak bir polisken bir olayla bütün imajı sarsılan kahramanın intikam arayışını anlatan film, ilk bakışta alıştığımız hikayelerden biri olarak gözüküyor. Ancak film, yönetmenin dokunuşları, kadın karakterinin Kidman tarafından başarıyla işlenişi bakımından diğer türlerden ayrılıyor. Yönetmen, “İzleyicinin, Erin Bell karakterinin aslında kendi geçmişini araştırdığı bir soruşturmanın peşine düştüğünü izliyor olmasını ve karakterin aslında prensiplerine bağlı bir kadın olduğu için bu kadar acı çektiğini anlamasını sağladık.” diyor.

Destroyer fragmanı