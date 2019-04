Sinemada haftanın filmleri (19 Nisan 2019)

Neden Yaratıcıyız? / Why Are We Creative?

Dünyanın en ünlü sanatçılarını aklınıza getirin. David Bowie, Ai Weiwei, Björk, David Lynch, Angelina Jolie, Quentin Tarantino, Bono, Nick Cave, Stephen Hawkins, Dalai Lama, Jimmy Page, Vivienne Westwood ve Takeshi Kitano...Üstelik bu liste yarısı bile değil... Alman yönetmen, yazar ve yapımcı Hermann Vaske’nin aynı adlı kitabının belgesel formatında 30 yıllık bir araştırmanın ürününü izleyeceksiniz.

Neden Yaratıcıyız? / Why Are We Creative? fragmanı