Sinemada haftanın filmleri (19 Temmuz 2019)

Zavallı / Oiktos

Mutlaka izlemeniz gereken bir film daha! Siniriniz bozulacak, bazen tepeniz çok atacak. Bu anlara sebebiyet verense o adamda kendinizi görmeniz olacak. Film abartılı ve sinema dilinin gerektirdiği şekilde bir karakter çiziyor. O karakteri kendi hayatınıza uyarladığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ukalalıktan değil bu söylediğim, aynı şeyi hissettiğimden. Bir avukat düşünün... Bir işi, bir oğlu, bir köpeği ve bir karısı var. Karısı yoğun bakımda. Yani hepimizin yaşayabileceği ortalama acılar işte... Bu adamın farkı ise ondan bir canavar gibi besleniyor oluşu. Karamsarlığı, mutsuzluğu, acıyı içine öyle bir çekiyor ki, nasılsın diye soranlara başını öyle bir eğiyor ki! Sonra da bütün bunların yarattığı duyguyu sanki kendi yaratmamış gibi yine dertleniyor da yine içleniyor. Gözyaşıyla izleyeceğiniz bir fıkra gibi. Yannis Drakopoulos’un hayat verdiği avukatı izlerken, aktörü içinizden alkışlamalara doyamayacaksınız. Filmin yönetmeni Babis Makridis.

Zavallı / Oiktos fragmanı