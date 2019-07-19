Sinemada haftanın filmleri (19 Temmuz 2019)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli, 9 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Aslan Kral / The Lion King
Yıllar yıllar önceydi. Haftada 3 filme gider, kalplerimiz heyecandan pır pır ederdi. O zamanlar tanıştık Aslan Kral'la. Animasyonların yeri ayrıydı, çünkü yeniydi. Televizyonda izlediğimiz çizgi dizilerden farklı olarak, kocaman sinema perdesinde muazzam görüntüler eşliğinde hülyalara dalıyorduk. 1994’te 12 yaşındayken ağzım açık izlediğim film şimdinin 12 yaşındaki çocukları için yeniden çevrildi. Tabi ki teknolojiden faydalanarak, gerçeğine yakın bir dünya yaratıldı. Yönetmen ve aktör Jon Favreau imzalı filmde küçük Simba’nın büyüme hikayesi anlatılıyor. Güce doymazlığın, kötülüğün, hırsın var olduğu acımasız ormanda, iyiliğin ve birlikte yaşamanın güzelliğini keşfeden Simba’nın macerasını mutlaka izleyin!
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2
Gloria Bell
A Fantastic Woman filminin yönetmeni Sebastián Lelio bu kez Amerikan’ca bir hikaye anlatıyor. Yine de önceki filminde olduğu gibi, bir kadının ruhunun derinliklerine yolculuk yapmamızı sağlıyor. Sevdiği renkleri ve planları bir kez daha kullanan yönetmen, yerini sağlamlaştırma harekatında emin adımlarla ilerliyor diyebiliriz. Julianne Moore, kendini yogaya, ailesine ve hepsinden önemlisi hiçbir şeyden korkmadan dans etmeye adayan Gloria rolü için doğru bir tercih bence. Gloria’nın dans pistinde tanıştığı Arnold rolünde ise John Turturro var. Orta yaşını süren iki kişinin aşkı işte. Julianne Moore, John Turturro ve Sebastián Lelio’nun varlığı filmi standart bir hikaye olmasından biraz öteye taşıyor. Caren Pistorius, Michael Cera, Brad Garrett ve Rita Wilson gibi isimler de kadroda. Biraz dinlenmek istiyorsanız izleyin derim.
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3
Zavallı / Oiktos
Mutlaka izlemeniz gereken bir film daha! Siniriniz bozulacak, bazen tepeniz çok atacak. Bu anlara sebebiyet verense o adamda kendinizi görmeniz olacak. Film abartılı ve sinema dilinin gerektirdiği şekilde bir karakter çiziyor. O karakteri kendi hayatınıza uyarladığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ukalalıktan değil bu söylediğim, aynı şeyi hissettiğimden. Bir avukat düşünün... Bir işi, bir oğlu, bir köpeği ve bir karısı var. Karısı yoğun bakımda. Yani hepimizin yaşayabileceği ortalama acılar işte... Bu adamın farkı ise ondan bir canavar gibi besleniyor oluşu. Karamsarlığı, mutsuzluğu, acıyı içine öyle bir çekiyor ki, nasılsın diye soranlara başını öyle bir eğiyor ki! Sonra da bütün bunların yarattığı duyguyu sanki kendi yaratmamış gibi yine dertleniyor da yine içleniyor. Gözyaşıyla izleyeceğiniz bir fıkra gibi. Yannis Drakopoulos’un hayat verdiği avukatı izlerken, aktörü içinizden alkışlamalara doyamayacaksınız. Filmin yönetmeni Babis Makridis.
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4
Kripto Vurgun / Crypto
Paranın da çehresi değişti diyorlar. Crypto yeni para birimi olacakmış. Parayla kurduğum ilişkinin düzeyi bu. Etrafımda birileri sanal paraları alıp satıyor. Bir şeyler dönüyor ama inanın hiç içim almıyor. Film, genç bir kara para aklamayla mücadele ajanının hikayesine odaklanıyor. Karmakarışık bir yolsuzluk ve dolandırıcılık ağını araştırmakla görevlendirilen ajan, değişen ekonomik düzende aile çiftliklerini ayakta tutmaya çalışan babası ve abisinin yaşadığı memleketi New York’a gelir. Ajan kısa süre içerisinde kendini tehlikeli bir yeraltı dünyasında tuzağa düşmüş halde bulur. John Stalberg Jr.’ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Kurt Russell, Luke Hemsworth, Alexis Bledel, Cat Alter gibi isimler var.
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5
Ecinni: Tılsımlı Mezar
Ecinni: Tılsımlı Mezar; Yılmaz, Sinan, Eda ve Selma'nın Ecinni filminin çekildiği köye giderek 400 yıl önce gömülmüş bir rahibenin mezarını açmak istemeleriyle gelişen hikâyeyi anlatıyor. Filmin yönetmeni Mehmet Sağlam.
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6
Şahıs 46
Çağatay Düz ve Ege Demirbüken'in yazıp yönettiği biraz “Wolf Creek” etkisi verilmeye çalışılmış film, kötü kalpli cinlerle ve korku filmleri arasında gidip gelen oyuncularla ilgili olmadığı için müsterihim. Gençler, festivale gitmek üzere yola çıkar. Arabaya 2 genç daha alırlar. Sonra araç bozulur, yakındaki bir eve sığınırlar. Evin sahibi ziyadesiyle sapıktır ve gençleri doğduklarına pişman edecek ve hatta öldürecektir. Hüseyin Ezgi Taşkın, Melis Tamtaş, Ramazan Mert Durak, Melisa Akpolat,Ata Cücen ve Irmak Lüleci oyuncu kadrosunda.
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7
Kurtuluş Günü / D-Day Assassins
Andrew Jones’un yönettiği 'The Filthy Thirteen' olarak bilinen ABD asker timinin ölümcül bir görev için 1944 yılında Normandiya'ya çıkarma yapmasını konu alıyor. Mark Homer, Officer Heinrich, Tom Ward-Thomas, Dennis Farrin, Aaron Jeffcoate ve Lee Bane filmin oyuncu kadrosunda.
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8
İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı / L'Empereur de Paris
Başrolde Vincent Cassel’in yer aldığı, Napolyon dönemindeki Fransa’da geçen bir hikâyeyi merkezine alan filmin yönetmeni Jean-François Richet. O dönemlerde Fransa’nın en ünlü hapishanesinden kaçabilmiş tek kişi olan François Vidocq’u merkezine alan filmde Cassel’e Olga Kurylenko, August Diehl ve Denis Ménochet gibi isimler eşlik ediyor.
İmparator: Yeraltı Dünyasının Hükümdarı / L'Empereur de Paris fragmanı
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9
Akıllara Seza
Akıllara Seza, 1997 yılında lise mezuniyetine giderken kaza geçirip komaya giren Mustafa’nın 22 sene sonra komadan uyanıp kazadan önce sevdiği Seza’nın peşinden gitmesini konu ediniyor. Ulaş İnan Torun, Aslıhan Güner, Timur Acar, Kemal Uçar ve Haldun Boysan’ın rol aldığı filmi Serdal Genç yönetiyor.