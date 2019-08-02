Sinemada haftanın filmleri (2 Ağustos 2019)

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw

Jason Statham ve Dwayne Johnson, 2 deli aktör. Kas kuvveti isteyen rollerin aranan isimleri. Etkili olmak, kadınlar tarafından sevilmek, erkekler tarafından özenilmek için saçlara ihtiyaç duymayan 2 dazlak. Hollywood’un aksiyon filmlerine milyon dolarlık harflerle adlarını yazdıran biri İngiliz diğeri Amerikalı 2 deli fişek. Bu iki adam yetmezmiş gibi serinin yeni filminde kötü adam rolünde Idris Elba’yı da göreceksiniz. Kanun adamı Hobbs ile kanun kaçağı Shaw’un ezeli ama saygı sınırlarını aşmayan düşmanlıkları, ortak bir düşmana karşı verilen mücadele ile farklı bir yöne evrilecektir. Bunca kelimenin sıralanmasına da gerek yok aslında. Arabalar, hız, aksiyon, kaslı vücutlar filan izleyeceksiniz. Türün başarılı yönetmenlerinden David Leitch imzasını taşıyan filmde Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez ve Eddie Marsan da rol alıyor.

Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw fragmanı