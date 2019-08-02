Sinemada haftanın filmleri (2 Ağustos 2019)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 6 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw
Jason Statham ve Dwayne Johnson, 2 deli aktör. Kas kuvveti isteyen rollerin aranan isimleri. Etkili olmak, kadınlar tarafından sevilmek, erkekler tarafından özenilmek için saçlara ihtiyaç duymayan 2 dazlak. Hollywood’un aksiyon filmlerine milyon dolarlık harflerle adlarını yazdıran biri İngiliz diğeri Amerikalı 2 deli fişek. Bu iki adam yetmezmiş gibi serinin yeni filminde kötü adam rolünde Idris Elba’yı da göreceksiniz. Kanun adamı Hobbs ile kanun kaçağı Shaw’un ezeli ama saygı sınırlarını aşmayan düşmanlıkları, ortak bir düşmana karşı verilen mücadele ile farklı bir yöne evrilecektir. Bunca kelimenin sıralanmasına da gerek yok aslında. Arabalar, hız, aksiyon, kaslı vücutlar filan izleyeceksiniz. Türün başarılı yönetmenlerinden David Leitch imzasını taşıyan filmde Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez ve Eddie Marsan da rol alıyor.
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2
Geniş Aile Komşu Kızı
Diziyken izlemeyi sevdiğim, film olunca pek de haz etmediğim Geniş Aile serisi yeni bir filmle yoluna devam ediyor. Cevahir ve Ulvi’nin hayata tutunma çabaları sürerken Cevahir’in unutamadığı aşkı Zeynep’le karşılaşması sonrasında yaşananları konu edinen filmde Ufuk Özkan ve Bülent Çolak başrolde. Filmin yönetmeni Cüneyt İnay.
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3
Yüzleşme / Grâce à Dieu
Nice başarılara imza atan, bol ödüllü, festivallerin gözbebeği François Ozon sert bir hikayeyle karşımıza çıkıyor. 80’li yıllarda kampa götürdüğü çocukları taciz eden bir pederin, 25 yıl sonra ortaya çıkan karanlığının gölgesinde geçen film, yönetmenin önceki işlerine hiç benzemiyor. Toprağının gerçek hikayelerine dönüş yapan Ozon, filmi toplumsal bir uyanış hedefiyle değil de bireylerin üzerinde yarattığı etkiyi anlatmak üzerine kurguluyor. Film bireysel hikayelere odaklansa da Fransa’da toplumsal bir karşılık bulmuş durumda. Fransa’nın en önemli skandallarından biri olarak tarihe not düşülen bu olayı Ozon’un gözünden izleyin derim. Melvil Poupaud’un çocukken istismara maruz kalan Alexandre’ye hayat verdiği filmde François Marthouret ve Bernard Verley zor rollerin altından kalkıyor.
Yüzleşme / Grâce à Dieu fragmanı
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4
Ölü Yatırım
Senaryosu başrol oyuncularından Serkan Dağlı'ya ait olan film, mezarlık görevlisi babalarını kaybeden iki kardeşin zengin olmaya çalışmalarıyla başlarına gelenleri konu alıyor. Neslihan Yıldız Alak’ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Anıl Çelik, Öykü Çelik, Köksal Engür, Ceren Kaplakarslan ve Nursel Köse yer alıyor.
Ölü Yatırım fragmanı
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5
Jinna: Karabasan
Ebru Delibaş'ın yönettiği Jinna: Karabasan, azimli bir gazeteci olan ve Kapadokya'daki eski bir akıl hastanesini araştırmaya başlayan Rüya'nın hikâyesini anlatıyor. Sena Özcan, Vedat Delibaş, Kenan Balık, Batuhan Zeybek filmin oyuncu kadrosunda.
Jinna: Karabasan fragmanı
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6
Luis ve Uzaylı Dostları / Luis and the Aliens
İsmi konusunu çok güzel anlatmış. Kimselere benzemediği için arkadaş bulmakta zorlanan Luis, yoluna çıkan 3 komik uzaylıyla arkadaş oluyor. Uzaylıların komik diyalogları, şekil değiştirme sahneleri ve tabi ki farklılıkların önemsenmediği salt sevgi üzerine kurulu dostluklarını izlemek, gerileceğiniz ya da çok düşüneceğiniz bir filmi izlemekten daha iyi gelebilir. Animasyonun yönetmen koltuğunu Christoph ve Wolfgang Lauenstein paylaşıyor.
Luis ve Uzaylı Dostları / Luis and the Aliens fragmanı