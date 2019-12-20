Sinemada haftanın filmleri (20 Aralık 2019)

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker

J.J. Abrams, yeni nesil üçlemenin ilk filmi The Force Awakens'ı çekmiş, flm sevilmişti. İkinci filmde hayranlar hayal kırıklığına uğramış, J.J. Abrams ise ‘ben çekseydim, böyle çekmezdim’ diyerek resti çekmişti. Şimdi, serinin son filminde yönetmen yeniden koltuğuna geçti. Eskisi gibi olmasa da ufak bir heyecan sarmalına girdi izleyici. ‘Nerde o eski türk filmleri’ tadında bir serzeniş Star Wars evreninin maceraları için de geçerli. Zaman değiştikçe, teknoloji olağanlaştıkça, şaşırmak pek de mümkün olmuyor. Karakterlerin derinlemesine analizini yapmak ise hayranların ihtiyacını karşılamıyor. Birileri para kazanacak diye başıma geliyor tüm bunlar. Bakalım bu kez hakkı verilecek mi? Kadroyu bir nefeste saymak zor. Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Carrie Fisher, Lupita Nyong'o, Mark Hamill, Ian McDiarmid, Keri Russell, Billy Dee Williams, Domhnall Gleeson ve Richard E. Grant’ın rol aldığı filmde özgürlük adına verilen son savaş sinema perdesine yansıyor.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi / Star Wars: The Rise of Skywalker fragmanı