Sinemada haftanın filmleri (20 Eylül 2019)

Yıldızlara Doğru / Ad Astra

Biraz Contact, biraz Interstellar havası yaratan ama bence asla Contact'ın yerini tutamayacak bir filmle karşı karşıyayız. Bir astronot, yıllar önce hayat bulmak için uzaya giden ve orada kaybolan babasını, galakside aramaya başlar. Babayı bulmak zor... Yine de o arayış bir sonuca erecek. Astronot Roy McBride, dünyamızı yok edebilecek tehlikeli unsurları keşfedecek. Brad Pitt, babasının yolundan giden Roy rolünde. Roy’un babasını Tommy Lee Jones canlandırıyor. Roy’un karısı rolünde ise Liv Tyler var. Filmin yönetmen koltuğunda değişik türlerde işler yapan James Gray var. Ne olursa olsun işin içinde bilinmeyen, merak edilen uzay ile Brad Pitt olunca insanın izleyesi geliyor.

Yıldızlara Doğru / Ad Astra fragmanı