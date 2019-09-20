Sinemada haftanın filmleri (20 Eylül 2019)
Anadolu Ajansı, ntv.com.tr
Türkiye'nin Oscar adayı Bağlılık Aslı filmi başta olmak üzere bu hafta 5'i yerli 10 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Rambo: Son Kan / Rambo: Last Blood
1982’de ilk kan, 37 yıl sonra son kan ile Rambo yine beyazperdede. Bir çöl ikliminde, inzivada, bıçağını bileyerek, kan ter içinde, acılarıyla başbaşa kalan Rambo, günlerini beladan uzak geçirmeye çalışmaktadır. Arizona’da bir çiftlikte de yaşasa eski asker John Rambo, aksiyondan uzak kalamayacaktır. Bir parti için Meksika sınırını geçen ve kaybolan gençleri aramaya koyulan Rambo, insan kaçakçılığı ile geçinen Meksikalı bir çete ile tabi ki tek başına savaşacaktır. 73 yaşındaki Sylvester Stallone’nin sözünden dönmemesini, bu filmin gerçekten son Rambo filmi olmasını diliyorum. Adrian Grunberg yönetmen koltuğunda.
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2
Bağlılık Aslı
Semih Kaplanoğlu’nun Bağlılık üçlemesinin ilk filmi Aslı Türkiye’nin Oscar adayı seçildi. Kadın hikayesi bu. Anne olduktan sonra başkalaşan, ağırlaşan, kendi annesinin izlerinden kurtulmaya çalışan bir kadının garip halleri... Modern dünyada anne olmayı, anne olan kadının dünyasında erkeğin yerini evrensel bir boyutta anlatıyor. Kübra Kip, Ece Yüksel, Almina Kavcı ve Umut Kurt filmin oyuncu kadrosunda.
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3
Yıldızlara Doğru / Ad Astra
Biraz Contact, biraz Interstellar havası yaratan ama bence asla Contact'ın yerini tutamayacak bir filmle karşı karşıyayız. Bir astronot, yıllar önce hayat bulmak için uzaya giden ve orada kaybolan babasını, galakside aramaya başlar. Babayı bulmak zor... Yine de o arayış bir sonuca erecek. Astronot Roy McBride, dünyamızı yok edebilecek tehlikeli unsurları keşfedecek. Brad Pitt, babasının yolundan giden Roy rolünde. Roy’un babasını Tommy Lee Jones canlandırıyor. Roy’un karısı rolünde ise Liv Tyler var. Filmin yönetmen koltuğunda değişik türlerde işler yapan James Gray var. Ne olursa olsun işin içinde bilinmeyen, merak edilen uzay ile Brad Pitt olunca insanın izleyesi geliyor.
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4
Annem
Bu film, ciğerimiz söküle söküle ağlayalım diye yapılmış. 40’ıma yaklaşırken, annemin kıymetini, anne olmanın hastalıklı halini, ona duyduğum sevginin büyüklüğünü anlatmaya kelimeler yetmiyor. Dolayısıyla içinde fedakar ve cefakar bir annenin olduğu filmler bünyeme ağır geliyor. Yönetmen Mustafa Kotan, zaten sınırda duran anne-kız ilişkisini biraz da ajite ederek “illa ki ağlayacaksınız” diyor. Özge Gürel yaşadığı köyden bir an önce ayrılmak isteyen ve annesinden utanan genç bir kız; Sumru Yavrucuk ise kızının istikbali için yıkılmadan mücadele etmeye çalışan anne rolünde.
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5
Siddah
Siddah, cinler tarafından lanetlenen dört gencin hikayesini konu ediyor. Funda Tırpan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Gizem Portakal, Beyza Şahin, Batın Tümen gibi isimler yer alıyor.
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6
Hayvanat Bahçesi / Zoo Wars 2
Evan Tramel ve James Snider’ın yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyon hayvanların hüküm sürdüğü evrende türlü çabalarla varılan ateşkesin kötücül güçler tarafından bozulmaya çalışılmasının ardından olanları anlatıyor.
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7
Kin
Mohsen Rabiei'nin yönettiği yerli korkuda, isminden de anlaşılacağı gibi ve neyse ki “cin” yok. Bir harfle kurtarmış gibi gözükse de, maskeli bir katilin genç kızları birer birer katletmeye yönelik eylem planını anlatıyor film. Hira Koyuncuoğlu, Esila Umut, Elis Sezgin, Buğra Akyüz gibi isimler oyuncu kadrosunda.
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8
Hızlı ve Tüylü / Manou the Swift
Christian Haas ve Andrea Block’un yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyon, kimsesi kalmadığında bir martı çift tarafından evlat edinilen ebabil kuşu Manou'nun hikâyesini anlatıyor.
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9
Görülmüştür
“Mahkumların hayatları size ilginç gelir, sakın okurken kendinizi kaptırmayın!” Bu cümleyi bir amir, mahkumların mektuplarını okuyup, görülmüştür damgasını basan memurlarına söylüyor. Bir cezaevinde çalışan Zakir’in kontrol ettiği mektupların arasında bir fotoğrafta görüp aşık olduğu Selma’ya aklını, gönlünü, ruhunu takar. Selma cezaevinde yatmakta olan, belalı mahkumlardan Recep'in karısıdır. Aşk zaten belalı, Zakir cesur, Selma gizemli... Yaralayıcı bir film... Haftanın iyilerinden... Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, İpek Türktan Kaynak, Erdem Şenocak ve Ercan Kesal oyuncu kadrosunda. Serhat Karaaslan yönetmen koltuğunda.
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10
Eğlenceli Çiftlik Arkadaşları / Farmtastic Fun
Pippa Seymour’un yönettiği animasyon birçok hayvanın bir arada yaşadığı, eğlenceli bir çiftlikte yaşananları konu ediyor.