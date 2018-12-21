Sinemada haftanın filmleri (21 Aralık 2018)

Soğuk Savaş

Polonya halk şarkısı “Dwa serduszka” yeryüzünün en güzel ağıtlarından; Zula ve Wiktor dünyanın en güzel kadın ve adamlarından; İkinci Dünya Savaşı sonrası insanlığın en soğuk dönemlerinden... Bu güzelliklerin ve karanıkların bir arada yaşandığı 1950’lerde geçen imkansız bir aşk hikayesi... Yıllara yayılan, tutkulu ve şiddetli bir aşk üstelik... Polonya, Berlin, Yugoslavya ve Paris'in sokaklarında ve odalarında geçen Zula ve Wiktor’un aşk hikayesi bazen Soğuk Savaş’ın izlerinden bile derin yaralar bırakıyor, hem onlarda, hem de izleyende... Farklı hayatlara sahip iki kahramanı müzik ve dans bir yere kadar birleştiriyor. Sanatın koruyamadığı anlarda devreye o dönemin en baskın duygularından düşmanlık giriyor. Pawel Pawlikowski'nin bu yıl Cannes'dan En İyi Yönetmen ödülüyle döndüğü filmini mutlaka ve mutlaka izleyin! Joanna Kulig ve Tomasz Kot’un performansına hayran kalacaksınız!

Soğuk Savaş fragmanı