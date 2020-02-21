Sinemada haftanın filmleri (21 Şubat 2020)

Bayi Toplantısı
Çok Güzel Hareketler zamanında en iyi skeçler İbrahim Büyükak’ın elinden çıkardı. 2000’lerin sonunda yazar olarak başladığı kariyerinde ekibin en komiklerinden biri olarak oyunculukta da rüştünü ispatladı. Sinemada Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım ve Yol Arkadaşım 2 ile senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı iyi filmlere imza attı. Kalbinin de iyi olduğu söylenen Büyükak; çok sevdiği işi yapmaya ve onu bizimle paylaşmaya devam ediyor. Bazen bir espri, bazen bir şifre anlamına gelen Bayi Toplantısı etkinliğinden hareketle, beyaz eşya satan üç esnafın Anadolu’dan İstanbul’a gelmeleriyle birlikte yaşadıkları küçük kıyameti anlatıyor. Kandırmaca, kovalamaca ve kahkahanın garanti edildiği filmde alabildiğine saf esnaf kişilere İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol hayat veriyor. Büşra Pekin, Safa Sarı ve Müfit Kayacan gibi isimlerin de kadroda olduğu filmin yönetmeni Bedran Güzel.
Burası Cennet Olmalı / It Must Be Heaven
Filistinli yönetmen Elia Suleiman, Cannes’ten Özel Mansiyon ödülü alan filminde ölüm ve korku ile kodladığımız ülkesinin izlerini absürt bir bakışla başkalaştırıyor. Yönetmenin ES adındaki karakteri canlandırdığı film, cenneti bulmak umuduyla ülkesinden kaçan adamın Paris’ten New York’a uzanan yolculuğunda hep Filistin’i anımsatacak olayları ve insanları görmesini konu ediniyor. Yeni bir yaşam arayışı, köklerinden kopamayan bir adamın komik çaresizliğine dönüşüyor.
Patron Gibi / Like a Boss
Rose Byrne, Tiffany Haddish ve Salma Hayek yaş alan ama yaşlanmayan ruhlarıyla Miguel Arteta'nın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde boy gösteriyor. Mia ve Mel’in yakın arkadaşlıklarının iş ortağı olmalarıyla birlikte sarsılmasını komik bir dille anlatan filmde Billy Porter, Jennifer Coolidge ve Ari Graynor gibi isimler de var. “İş ortaklığı dostu düşman eder” argümanının evrenselliği sayesinde yakınlık kurabileceğiniz hikayeyi, hafta sonunu tamamen kendi dertlerinizden uzak kalmak için izleyebilirsiniz.
Vahşetin Çağrısı / The Call of the Wild
Çocukluğumun bir bölümünde Jack London kitapları okudum. Dönemin siyasi ortamına hakim bir okur değildim ama insana ve yokluğa dair anlatımı hep ilginç gelmişti bana. Vahşetin Çağrısı romanını okurken duyduğum heyecanı dün gibi hatırlıyorum. Kaliforniya’daki toprağından, hayatından koparılan, soğuk iklimde zorla kızak köpeği yapılan Buck’ın savaşçı bir ruha dönüşmesini anlatıyor film. Chris Sanders’ın yönettiği yapımda Harrison Ford başrolde.
Garez / The Grudge
Nicolas Pesce'nin yönettiği The Grudge, intikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti konu ediniyor. Andrea Riseborough, Lin Shaye, John Cho, Demián Bichir, Tara Westwood, Betty Gilpin ve Jacki Weaver oyuncu kadrosunda.
Vikingler: Büyük Macera / Vic the Viking and the Magic Sword
Éric Cazes’in yönettiği animasyon 70’lerde çekilen ve çok sevilen çizgi dizinin ilk sinema uyarlamasıyla karşımıza çıkıyor.
Efsunlu Ayin
1975 yılında Zahide isimli genç kadının üzerinde bir ayin denenir, ayini yapanlardan bir kişi hayatta kalır. Yıllar sonra o bölgeye gazetecilik okumak için gelen ve yurtta kalan Ebru, binlerce yıllık bir savaşın ortasına düşer. Filmin yönetmeni Uğur Kaplan. Eylül Ezgi Yılmaz, Sedef Şahin, Reyhan İlhan gibi isimler filmin oyuncu kadrosunda.