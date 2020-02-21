Sinemada haftanın filmleri (21 Şubat 2020)

Bayi Toplantısı

Çok Güzel Hareketler zamanında en iyi skeçler İbrahim Büyükak’ın elinden çıkardı. 2000’lerin sonunda yazar olarak başladığı kariyerinde ekibin en komiklerinden biri olarak oyunculukta da rüştünü ispatladı. Sinemada Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım ve Yol Arkadaşım 2 ile senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı iyi filmlere imza attı. Kalbinin de iyi olduğu söylenen Büyükak; çok sevdiği işi yapmaya ve onu bizimle paylaşmaya devam ediyor. Bazen bir espri, bazen bir şifre anlamına gelen Bayi Toplantısı etkinliğinden hareketle, beyaz eşya satan üç esnafın Anadolu’dan İstanbul’a gelmeleriyle birlikte yaşadıkları küçük kıyameti anlatıyor. Kandırmaca, kovalamaca ve kahkahanın garanti edildiği filmde alabildiğine saf esnaf kişilere İbrahim Büyükak, Onur Buldu ve Doğu Demirkol hayat veriyor. Büşra Pekin, Safa Sarı ve Müfit Kayacan gibi isimlerin de kadroda olduğu filmin yönetmeni Bedran Güzel.

Bayi Toplantısı fragmanı