Sinemada haftanın filmleri (22 Mart 2019)

Us

Sen naptın Peele! Get Out filmini izlediğimde yaşadığım hayret duygusunu, ikinci defa ailemle izlediğimde onların yaşadığı hayret duygusundan aldığım hazzı unutmamışken, beklenen filmi “Us” ile bir kez daha beni kendine hayran bıraktı Jordan Peele ! Get Out’da ırkçılık ve sınıf ayrımına eşsiz bir pencereden bakan yönetmen bu kez pencere yerine “ayna”yı tercih ediyor. Filmi izlerken biraz 1408’e biraz Funny Games’e biraz The Strangers’e yolculuk yapsanız da bir şekilde Peele’nin direksiyonu tuttuğu o farklı yola gireceksiniz. Yaz tatilinde arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için sahil evine giden Wilson Ailesi'nin tıpatıp kendilerine benzeyen davetsiz misafirleriyle yaşadıkları korku dolu kovalamacayı, kendi korkularınıza benzettiğiniz sahneler eşliğinde izleyeceksiniz. Film, oyuncular için de farklı bir tecrübe demek. Oscar’lı oyuncu Lupita Nyong'o, biri iyi biri kötü iki karaktere birden hayat vermenin çok zor ama çok değerli olduğunu söylüyor. Bu arada Elisabeth Moss da kadroda. Çok da önemli değil aslında. İlla ki izleyin!

Us fragmanı