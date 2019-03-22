Sinemada haftanın filmleri (22 Mart 2019)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Us
Sen naptın Peele! Get Out filmini izlediğimde yaşadığım hayret duygusunu, ikinci defa ailemle izlediğimde onların yaşadığı hayret duygusundan aldığım hazzı unutmamışken, beklenen filmi “Us” ile bir kez daha beni kendine hayran bıraktı Jordan Peele ! Get Out’da ırkçılık ve sınıf ayrımına eşsiz bir pencereden bakan yönetmen bu kez pencere yerine “ayna”yı tercih ediyor. Filmi izlerken biraz 1408’e biraz Funny Games’e biraz The Strangers’e yolculuk yapsanız da bir şekilde Peele’nin direksiyonu tuttuğu o farklı yola gireceksiniz. Yaz tatilinde arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmek için sahil evine giden Wilson Ailesi'nin tıpatıp kendilerine benzeyen davetsiz misafirleriyle yaşadıkları korku dolu kovalamacayı, kendi korkularınıza benzettiğiniz sahneler eşliğinde izleyeceksiniz. Film, oyuncular için de farklı bir tecrübe demek. Oscar’lı oyuncu Lupita Nyong'o, biri iyi biri kötü iki karaktere birden hayat vermenin çok zor ama çok değerli olduğunu söylüyor. Bu arada Elisabeth Moss da kadroda. Çok da önemli değil aslında. İlla ki izleyin!
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2
Ali
Erken teşhisin önemini vurgulamak gayesiyle yola çıkan Gurbet Gurur Cantürk ve Ramazan Özer, bu zor filmde oğlu kansere yakalanan bir babanın sonsuz sevgiyle hastalığa göğüs germe çabasını ve baba-oğulun değişim sürecini anlatıyor. Gürbey İleri, Hakan Meriçliler, Semra Dinçer, Karel Gürtekin ve Baran Şükrü Babacan filmin oyuncu kadrosunda.
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3
Hotel Mumbai
Hotel Mumbai, Pakistan cihatçılarının planladıkları saldırıların üssü olarak seçtiği Hindistan'ın en önemli sembollerinden biri olan ve 1903 yılından bu yana hizmet veren beş yıldızlı bu otelde üç gün boyunca yaşanan ve kenti kaosa sürükleyen eylemleri anlatıyor. Anthony Maras imzalı filmde Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi, Anupam Kher ve Jason Isaacs başrolde.
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4
Çat Kapı Aşk
Erhan Baytimur'un yönettiği Çat Kapı Aşk, hayatının aşkının bir gün gelip kendisini bulacağına inanan Su ile hayatı boyunca herkesten gizlemeye çalıştığı rahatsızlığına engel olamayan, bu yüzden yaşadığı sorunlardan kaçmaya çalışan Aras'ın yaşadıklarını anlatıyor. Müge Boz, Jess Molho ve Nergis Kumbasar başrolde.
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5
Soğuk İntikam
Aksiyon filmlerinden ve tek kişilik ordu görevinden asla vazgeçmeyen Liam Neeson yine kötü adamların peşine düşse de bu kez benzerlerinden ayrılan bir maceraya yelken açıyor. Hans Petter Moland imzalı filmde komedi unsurlarının yanı sıra seçici bir aktris olan Emmy Rossum da var. Rocky Dağları’ndaki gösterişli bir kasabanın kardan etkilenmemesini, yolların daima açık tutulmasını sağlayan kar temizleyicisi Nels rolünde Neeson’u; polis memuru rolünde ise Rossum’u izleyeceksiniz. Oğlu bir uyuşturucu baronu tarafından öldürülen Nels’in intikam arayışında karşılaştığı karikatürüze tiplerse filmi güzelleştiren unsurlar arasında. Haftanın izlenesi işlerinden!
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6
Özgür Dünya
Animasyon ve gerçek karakterlerin buluştuğu, Med Yapım’ın Ay Yapım’la birlikte hayata geçirdiği yüksek bütçeli bir iş bu. Özgürlük, dostluk, fedakarlık, cesaret gibi temalar üzerinde yoğunlaşan filmin, oyun motoruyla yapılan animasyon sahneleriyle dünyada ilk olma özelliğini taşıdığı söyleniyor. Faruk Aksoy’un, Türk sinemasında yeni bir çığır açacağı iddiasıyla yola çıktığı ve yönetmen koltuğunu Şevki Es’le paylaştığı filminde Murat Serezli, Rabia Soytürk, Gürbey İleri, Sami Aksu, Hayal Köseoğlu, İdris Nebi Taşkan ve Mekin Sezer rol alıyor.
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7
Kuzular Kurtlara Karşı 2
2016 yapımı filmin devamı niteliğindeki, Vladimir Nikolaev imzalı animasyonda, kurtlarla kuzuların barış içinde yaşadığı kasabaya saldırı düzenlemeyi planlayan kurt sürüsüne karşı Gri ve arkadaşlarının mücadelesini anlatıyor.
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8
Mirai
The Girl Who Leapt Through Time ve Wolf Children gibi animasyonlara imza atan Mamoru Hosoda'nın yönettiği ve bu yıl Akademi Ödülleri'nde En İyi Animasyon adayı olan Mirai, dört yaşındaki Kun'un kardeşinin doğmasının akabinde gelişen büyüme ve kardeşliği öğrenme macerasını konu ediniyor.
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9
Şeytan-i İns
Gökhan Arı'nın yazıp yönettiği Şeytan-i İns, ailesinin geçmişinde yatan sırları açığa çıkarmak için İstanbul'dan köyüne bir yolculuk yapan Semih'in hikâyesini anlatıyor.
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10
Anadolu Turnesi
Deniz Tortum ve Can Eskinazi'nin yönettiği belgesel yapım "Anadolu Turnesi", 2013 yazında kurdukları rock grubu ile Anadolu'yu turlayan dört müzisyenin hikayesini anlatıyor.
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11BABA Bu Alem Bi Alem
Oğuz Yalçın'ın yönettiği, Tarık Papuçcuoğlu, Melih Çardak, İnan Ulaş Torun, Selma Güngör ve İlay Sağsöz gibi isimlerin oynadığı film, eski mafyatik ilişkilerinden uzak olmak ve İzmir'de yaşayan kızlarına yakın olmak için Seferihisar'a yerleşen bir adamın hikayesini konu ediniyor.BABA Bu Alem Bi Alem fragmanı