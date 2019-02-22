Sinemada haftanın filmleri (22 Şubat 2019)

Sibel

Adana’dan en iyi film, en iyi kadın ve en iyi yardımcı erkek oyuncu ödüllerini alan film, yurtdışında da birçok festivale katıldı. Locarno’dan ödül aldı. Damla Sönmez’in acayip bir hali var. Aynı anda hem oynadığı role bürünüyor hem de kendisi olmaya devam ediyor. Gözlerinde ve dudaklarında, susarken bile anlatacağı bir şeyler var sanki. İşte o hali bu filmde bolca tadacaksınız. Giresun-Kuşköy’de çekilen filmde yörenin ıslık dilini öğrenen Sönmez, 25 yaşındaki dilsiz Sibel’e hayat veriyor. 2017'de UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmiş bu sıradışı dil, Sönmez’in oyunculuğuyla ve yeşilin sonsuzluğuyla birleşiyor. Babası ve kız kardeşiyle yaşayan Sibel’in değişimini anlatan filmin yönetmen koltuğunu Guillaume Giovanetti ve Çağla Zencirci paylaşıyor. Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin ve Meral Çetinkaya oyuncu kadrosunda.

Sibel fragmanı