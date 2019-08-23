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Sinemada haftanın filmleri (23 Ağustos 2019)

Türkiye'deki sinemalarda bu hafta biri yerli olmak üzere 9 film sinemaseverlerle buluştu.

  • 1

    Bir Zamanlar Hollywood'da

    Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie ve Luke Perry gibi yıldızların rol aldığı dram komedi türündeki Bir Zamanlar Hollywood'da, popüler bir dizide oynamış bir televizyon aktörünün film sektörüne girmeye çalışmasını konu alıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Tarantino var. 

    Bir Zamanlar Hollywood'da fragmanı

  • 2

    Korku Hikayeleri

    Bu hafta vizyona girecek ABD yapımı 2 korku filminden biri olan Korku Hikayeleri"nin yönetmen koltuğunda Andre Ovredal oturuyor. 

    Korku Hikayeleri fragmanı 

  • 3

    Kod Adı: Angel

    Aksiyon türündeki film, ABD Başkanına yapılan bir hava saldırısında gizli servis üyesi ve başkanın koruması Mike Banning'in hayatını ve kariyer seçimlerini sorgulama hikayesini ele alıyor.

    Ric Roman Waugh'un yönettiği Kod Adı: Angel'in oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Morgan Freeman, Piper Perabo ile Lance Reddick gibi isimler rol alıyor.

    Kod Adı: Angel fragmanı 

  • 4

    Acele Baba Aranıyor

    Xavier de Choudens'in yönettiği Acele Baba Aranıyor filmi, Fransa'da yaşayan mülteci çocukların yaşadıkları zorlukları mizahi bir yolla anlatıyor.

    Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Franck Gastambide, Melisa Sözen, Guillaume Tranchant ile Camille Lollouche bulunuyor.

    Acele Baba Aranıyor fragmanı 

  • 5

    Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri

    Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri filminde, çökmekte olan buzul tabakasında mahsur kalan penguenleri kurtarmakla görevlendirilen iki araştırmacının hikayesi konu ediliyor.

    Evan Tramel'in yönettiği haftanın iki animasyon türünden biri olan filmin seslendirmelerini Kj Schrock ile Sarah Taylor yapıyor.

    Renkli Penguenler: Uzay Kaşifleri fragmanı 

  • 6

    Sar Başa

    Berk Alan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki Sar Başa filminin oyuncu kadrosunda Alper Rende, Kemal Can Parlak, Alparslan Özmol, Ali Biçim, Bilge Su Işık gibi isimler yer alıyor.

    Senaristliğini Hasan Karakuş ve Atasay Koç'un paylaştığı haftanın tek yerli filmi "Sar Başa", üniversite sınavına hazırlanan Ussal'ın sınava bir gün kala yaşanan talihsiz bir olay neticesinde hafızasını yitirmesini ele alıyor.

    Sar Başa fragmanı 

  • 7

    Online Vahşet

    Bir uygulama ile milyonlarca insanın önünde işkenceye maruz kalan bir grup gencin hikayesini konu edinen korku türündeki diğer film Online Vahşet"in yönetmen koltuğunda Marc Martinez oturuyor.

    İspanya yapımı filmde Daniel Horvath, Julia Molins, Joe Manjon ile Alex Maruny gibi isimler rol alıyor. 

    Online Vahşet fragmanı

  • 8

    Ölüm Oyunu: Son Kurban

    Korku ve gerilim türündeki ABD yapımı Ölüm Oyunu: Son Kurban filmi, hafıza kaybına uğrayan bir adamın yaşadıklarını konu ediniyor.

    Orijinal adı "The Luring" olan filmin yönetmenliğini Christopher Wells üstlenirken oyuncu kadrosunda Jake Katzman, Henry Gagliardi, Alex Emanuel gibi isimler yer alıyor.

    Ölüm Oyunu: Son Kurban fragmanı 

  • 9

     Jurassic Hayvanları

    Jurassic Hayvanları filminde yönetmen koltuğuna Jason Wright oturuyor. Filmde karakter seslendirmelerini ise Joachim Cruise, Ingrid West, Pony Frenzel, Luka Pilar ve Sam Pitt yapıyor.

     Jurassic Hayvanları fragmanı 

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