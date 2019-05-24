Sinemada haftanın filmleri (24 Mayıs 2019)

Aykut Enişte

Cem Gelinoğlu, Ali Kundilli’den daha iyi bir iş çıkmış bu kez. Belki senaryosunu Giray Altınok’la birlikte kaleme aldığı için, belki de canlandırdığı karakter daha sempatik olduğu için... Kendi halinde sürdürdüğü hayatı, parasının çalınmasıyla allak bullak olan Aykut’un üzerine bir de tanımadığı bir kadının sevgilisi rolünü üstlenmesiyle birlikte yaşanan karmaşanın komedisini Onur Bilgetay yönetiyor. Melis Babadağ, Müfit Kayacan ve Ali Erkazan da kadroda.

Aykut Enişte fragmanı