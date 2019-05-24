Sinemada haftanın filmleri (24 Mayıs 2019)
ntv.com.tr, Anadolu Ajansı
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Aladdin
Bir varmış, bir yokmuş... Çocuk zihinlerimizi allak bullak edip, uzun yıllar lamba cinini beklememize neden olan şahane masal sinema perdesine çıkıyor. Kral Arthur: Kılıç Efsanesi ile gişede aradığını bulamayan yönetmen Guy Ritchie bu filmle karizmasını kurtaracağa benziyor. Cin rolünü üstlenen Will Smith ile ilgili “neden siyahi oyuncu mavi oldu, mavi bir Shrek’e benziyor” yorumları da boşa çıkacak. Büyülü mağara, sihirli lamba, cin, prenses, çöl, saray, müzik... Biraz kendinizi unutarak, masallara tutunarak, umuda sarılarak keyifle izleyebileceğiniz bir film bu. Mena Massoud, Marwan Kenzar ve Navid Negabhan oyuncu kadrosunda.
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2
Aykut Enişte
Cem Gelinoğlu, Ali Kundilli’den daha iyi bir iş çıkmış bu kez. Belki senaryosunu Giray Altınok’la birlikte kaleme aldığı için, belki de canlandırdığı karakter daha sempatik olduğu için... Kendi halinde sürdürdüğü hayatı, parasının çalınmasıyla allak bullak olan Aykut’un üzerine bir de tanımadığı bir kadının sevgilisi rolünü üstlenmesiyle birlikte yaşanan karmaşanın komedisini Onur Bilgetay yönetiyor. Melis Babadağ, Müfit Kayacan ve Ali Erkazan da kadroda.
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3
Sınır / Border
Ali Abbasi’nin ikinci uzun metraj filmi Cannes’ten “Belirli Bir Bakış” ödülü aldı. John Ajvide Lindqvist’in Gräns adlı öyküsünden uyarlanan filmde; bilinen ve ezberlenen “aşk masalı”ndan veya “süperkahraman hikayeleri”nden tamamen farklı bir deneyim ortaya koyuluyor. Suçluları yaydıkları koku sayesinde tespit eden güvenlik görevlisi Tina ile bir anda Tina’nın hayatına giren Vore’nin ortak bir kaderi var: İskandinav mitolojilerine konu olan bir trol olmak... Eva Melander ve Eoro Milonoff’un başrolü paylaştığı film, haftanın en iyilerinden.
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4
Karanlık Lanet / The Dark
İstismara uğramış biri görme engelli diğeri yaşayan ölü iki genç kız... Korku türünün örneği gibi gözüken film aslında ortak kaderi paylaşan kimsesiz iki kadının kendilerini ve birbirlerini keşfetme hikayesini mercek altına alıyor. Kanlı sahneler var elbette ancak geçmişlerinde yaşadıkları karanlık olayların gölgesinde kalan iki ruhun dokunaklı ilişkisi çok daha baskın. Justin P. Lange tarafından yönetilen filmde Nadia Alexander, Toby Nichols, Karl Markovics, Sarah Murphy-Dyson gibi isimler rol alıyor.
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5
Acemi Kaşifler: Görevimiz Kocaayak / Mission Kathmandu: The Adventures of Nelly & Simon
Pierre Gréco ve Nancy Florence Savard’ın yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyonda acemi dedektif Nelly ile üniversitede asistanlık yapan Simon’un “kocaayak” efsanesini araştırma macerası konu ediliyor. Kanada yapımı animasyon ailece izlemek isteyenler için ideal bir seçim.
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6
Şeytanın Kapısı / The Devil's Doorway
İrlanda Katolik kilisesinin yüzyıllar boyunca gayrimeşru hamile kalan, hasta gözüyle bakılan genç kadınları alıkoyduğu gerçeğinden hareket eden film, bu dramı korku unsurlarıyla birleştiriyor. 60’lı yıllarda mucizevi bir olay nedeniyle 2 rahibin yurda gelmesi sonrası yaşananları anlatan filmi Aislinn Clarke yönetiyor. Bu filmi değil belki ama Peter Mullan imzalı “Günahkar Rahibeler” filmini mutlaka izlemelisiniz. Yaşananların bir korku filminden farksız olduğunu göreceksiniz.