Sinemada haftanın filmleri (24 Ocak 2020)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 7 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri

Biba ile arkadaşları Çupa, Tuti, Babu, Taka Hamsi ve Alesta'nın İstanbul Boğazı'nın derinliklerinde hazırlamaya çalıştıkları büyük gösteriyi anlatan animasyonu Mithat Gökçe yönetiyor.

Maceracı Yüzgeçler: Büyük Gösteri fragmanı 

Bad Boys: Her Zaman Çılgın / Bad Boys for Life

Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrolünü paylaştığı Bad Boys, 1995 yapımı ilk filmiyle gönlümüzü çalmıştı. Biri yakışıklı diğeri komik, ikisi de siyahi polisler, biz sinema izleyicilerine yeni bir soluk aldırmıştı. Serinin üçüncü filmi vizyona giriyor. Şaşırtıcı olansa serinin dördüncü filmi için şimdiden anlaşmaların yapılmış olması. 2003’te vizyona giren ikinci filmle yeni film arasında tam 16 yıllık bir boşluk var. O boşluğu kapatmak için olsa gerek bu hızlı çalışmalar. Üçüncü macerada adamlarımız orta yaş kriziyle mücadele edecek. Uyuşturucu baronu Armando Armas’ın peşine düşen Mike Lowery ve Marcus Burnnet bol aksiyonlu ve kahkahalı bir maceraya yelken açacak. Filmin yönetmen koltuğunu Adil El Arbi ve Bilall Fallah paylaşıyor.

Bad Boys: Her Zaman Çılgın / Bad Boys for Life fragmanı 

Feride

Beni Böyle Sev dizisinden, Recep İvedik’ten, Deliha’dan tanıdığımız Zeynep Çamcı, senaryosunu yazdığı, başrolünde yer aldığı ve yönetmen koltuğunu Ali Yorgancıoğlu ile paylaştığı bir filmle karşımızda. Tasarımcı olmanın hayaliyle, işe tekstil atölyesinde çalışarak başlayan, kovulan, hor görülen, emekçi, idealist, Frida’ya benzeyen bir genç kız Feride. “Bu bir kaş kaldırıştır” diyen filmde Eda Ece’den Burcu Biricik’e, Seda Güven’den Hatice Aslan’a birçok kadın konuk oyuncu da var. Bir kadının elinden çıkıp, büyüyen ve paylaşılan bir hayal olması dolayısıyla önemsediğim film, Feride imajı ve hikaye noktasında tartışmaya açık.

Feride fragmanı

Kutup Köpekleri / Arctic Dogs

Aaron Woodley'nin yönettiği animasyon, Kuzey Kutbu'nun en hızlı köpek kuryesi olmayı arzulayan Swifty ile arkadaşlarının macerasını ele alıyor.

Kutup Köpekleri / Arctic Dogs fragmanı

İnsan Yiyenler / The Young Cannibals

Peşlerine düşen acımasız doğaüstü varlıklardan kurtulmak için ölüm kalım savaşı veren bir grup arkadaşın hikayesini konu edinen filmi Sam Fowler ve Kris Carr yönetiyor. Megan Purvis, Samuel Freeman, Hannah Louise Howell oyuncu kadrosunda.

İnsan Yiyenler / The Young Cannibals fragmanı

Elveda / The Farewell

  1. Oscar aday listesinde adına rastlayamadığımız 36 yaşındaki Çin asıllı yönetmen Lulu Wang, ailesinin hikayesinden esinlenerek hayata geçirdiği filmini vizyona çıkarıyor. Gerçek bir “yalan”dan yola çıkan hikayede, ölümün eşiğinde olan ancak bu durumdan haberi olmayan büyükannesini görmek için Çin’e giden genç torun ile diğer aile efradının buluşması ve sonrasında gelişenler anlatılıyor. Dünyanın en acayip kurumu olan “aile”ye, sıcacık bir dokunuş bu. Soy ağacını ayakta tutan o tatlı büyükannenin etrafında buluşan, kimi solmaya yüz tutmuş, kimi tomurcuk olup açmayı bekleyen ve tabi ki sırlarla dolu ailenin hepimize çok benzeyen duygularına ortak olacaksınız. Oyunculukta rüştünü ispat eden rapçi Awkwafina filmin başrolünde. 

Elveda / The Farewell fragmanı 

Mühr-ü Cin

Buğra Kekik'in yönettiği Mühr-ü Cin, tiyatro oyuncusu olan Rana'nın, kendisi ve arkadaşlarına musallat olan doğaüstü varlığa karşı mücadelesini anlatıyor.

Mühr-ü Cin fragmanı 

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