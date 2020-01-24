Sinemada haftanın filmleri (24 Ocak 2020)

Bad Boys: Her Zaman Çılgın / Bad Boys for Life

Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrolünü paylaştığı Bad Boys, 1995 yapımı ilk filmiyle gönlümüzü çalmıştı. Biri yakışıklı diğeri komik, ikisi de siyahi polisler, biz sinema izleyicilerine yeni bir soluk aldırmıştı. Serinin üçüncü filmi vizyona giriyor. Şaşırtıcı olansa serinin dördüncü filmi için şimdiden anlaşmaların yapılmış olması. 2003’te vizyona giren ikinci filmle yeni film arasında tam 16 yıllık bir boşluk var. O boşluğu kapatmak için olsa gerek bu hızlı çalışmalar. Üçüncü macerada adamlarımız orta yaş kriziyle mücadele edecek. Uyuşturucu baronu Armando Armas’ın peşine düşen Mike Lowery ve Marcus Burnnet bol aksiyonlu ve kahkahalı bir maceraya yelken açacak. Filmin yönetmen koltuğunu Adil El Arbi ve Bilall Fallah paylaşıyor.

Bad Boys: Her Zaman Çılgın / Bad Boys for Life fragmanı