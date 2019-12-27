Sinemada haftanın filmleri (27 Aralık 2019)

Küçük Joe / Little Joe

Cannes Film Festivali’nde yılın en sevilen filmleri bir şekilde ödüllendirildi. Altın Palmiye’yi alamayan filmlerin iyi oyuncularından biri; Emily Beecham ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne uzandı. Bu filmde Doktor Alice’ye hayat veriyor. Film biraz bilim kurgu, biraz komedi, biraz da dram türüne uğrayarak ama en çok renkleri kullanarak izleyiciyi genetik biliminin iyi niyetle de olsa nelere yol açabileceğini anlatan bir resmin içine çekiyor. Bir başyapıt olarak gösterilmese de haftanın izlenesi filmleri arasında başı çekiyor. Laboratuvar ortamında yaratılan yeni bitki türünün, saldığı hoş kokuyla çevresindekilerin mutlu olmasını sağlamasıyla birlikte yarattığı umudu ve sonrasında ortaya çıkan karanlığı anlatan filmin yönetmeni Jessica Hausner. Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phénix Brossard, David Wilmot filmin oyuncu kadrosunda.

Küçük Joe / Little Joe fragmanı