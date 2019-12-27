Sinemada haftanın filmleri (27 Aralık 2019)

Barınak / Sanctuary Population One
Christopher Foran, Jemma Hendricks, Sean Millington, Ely Jackson gibi isimleri oyuncu kadrosunda buluşturan film Lilly Heart Marriott tarafından yönetiliyor. Film, dünyanın salgın hastalıktan kırıldığı bir zamanda zorlu bir yolculuğa çıkan Ethan'ın hikâyesini mercek altına alıyor.
Küçük Joe / Little Joe
Cannes Film Festivali’nde yılın en sevilen filmleri bir şekilde ödüllendirildi. Altın Palmiye’yi alamayan filmlerin iyi oyuncularından biri; Emily Beecham ‘en iyi kadın oyuncu’ ödülüne uzandı. Bu filmde Doktor Alice’ye hayat veriyor. Film biraz bilim kurgu, biraz komedi, biraz da dram türüne uğrayarak ama en çok renkleri kullanarak izleyiciyi genetik biliminin iyi niyetle de olsa nelere yol açabileceğini anlatan bir resmin içine çekiyor. Bir başyapıt olarak gösterilmese de haftanın izlenesi filmleri arasında başı çekiyor. Laboratuvar ortamında yaratılan yeni bitki türünün, saldığı hoş kokuyla çevresindekilerin mutlu olmasını sağlamasıyla birlikte yarattığı umudu ve sonrasında ortaya çıkan karanlığı anlatan filmin yönetmeni Jessica Hausner. Ben Whishaw, Kerry Fox, Kit Connor, Phénix Brossard, David Wilmot filmin oyuncu kadrosunda.
Kara Noel / Black Christmas
1974’te Bob Clark’ın çektiği slasher türündeki filmin aynı adlı yeni versiyonundan, eski filmi izleyen biri olarak aynı zevki almamı beklemeyin. Bir katilin genç kadınlarla köşe kapmaca oynadığı günümüz korku filminde kadınlar, bir süre sonra hayatlarındaki adamların o kadar da güvenilir olmadıklarını anlıyor neyse ki. Sophia Takal’ın yönettiği filmde Imogen Poots, Cary Elwes, Brittany O'Grady ve Aleyse Shannon rol alıyor.
Aslan Parçam
Okan Ege Ergüven'in yönettiği film, kalbinden bir rahatsızlığı olan Ali ile onun için tüm fedakârlıkları yapan ağabeyi Zeki'nin hikâyesini anlatıyor. Hacı Ali Konuk, Ergin Kılıkçıer ve Eyüp Ergüven başrolde.
Lara
Jan Ole Gerster'in yönettiği film, 60. yaş gününde piyanist oğlunun konserine gitmeye karar veren Lara'nın, bu süreçte oğluyla olan ilişkisini ve kendi geçmişini sorgulamaya başlamasını konu ediniyor. Corinna Harfouch ve Tom Schilling başrolü paylaşıyor.
Astral Boyut / Astral
Chris Mul'un yönettiği film, annesinin ölümüyle zor zamanlar yaşayan ve astral seyahat deneyimini gerçekleştirmeyi kafaya koyan Alex'in hikâyesini anlatıyor. Frank Dillane, Catherine Steadman, Damson Idris, Vanessa Grasse ve Trevor White oyuncu kadrosunda.
Şuursuz Aşk
Dizileriyle gündemde olan iki isim; Ebru Ceylan ve İsmail Hacıoğlu’nun başrolü paylaştığı filmi Umut Ertek yönetiyor. 80’lerde geçen bir hikayeyi merkezine alan filmde Yusuf ve Menekşe’nin aşkı bir akıl hastanesinde tedavi olurken yeşeriyor. Filmin oyuncu kadrosunda ikilinin yanı sıra Ayşegül Günay, Burcu Kara ve Ruhi Sarı gibi isimler de var.
Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe
İlki geçtiğimiz yıl seyircisi ile buluşan Rafadan Tayfa bu kez "Rafadan Tayfa 2: Göbeklitepe" macerasıyla yoluna devam ediyor. Şanlıurfa'daki arkadaşından gelen pakette bir bakır sini bulan Akın'ın; sininin Göbeklitepe ile ilgili olduğunu anladıktan sonra tayfa ile birlikte yeni bir maceraya başlamasını anlatan animasyonu İsmail Fidan yönetiyor.