Sinemada haftanın filmleri (28 Haziran 2019)

Annabelle 3 / Annabelle Comes Home

Korku Seansı’nda izlediğimiz Lorraine ve Ed Warren çifti bu kez Annabelle’nin üçüncü filminde karşımızda. Onların gerçek karakterler olması ve rollerinin hakkını vermeleri dolayısıyla işin kalitesi artıyor. Çiftimiz kötü ruhun musallat olduğu Annabelle’yi evlerinde bulunan mistik eşyaların durduğu odaya kapatıyor. Güvenli bir camekanın ardında olan bebek tabi ki boş durmuyor. Odadaki diğer ruhlar bebekle bir olup, kötülüğün miktarını artırıyorlar. İlk iki filme uzak bir mesafeden bakan bir korku - sever olarak, serinin yeni filmiyle ilgili biraz daha iyimserim. Vera Farmiga, Patrick Wilson ve Mckenna Grace’in başarılı performansları ile önemli korkuların senaristi Gary Dauberman’ın yönetmen koltuğunda oturması iyimserliğimin nedenleri arasında sayılabilir.

Annabelle Comes Home fragmanı