Sinemada haftanın filmleri (28 Haziran 2019)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Annabelle 3 / Annabelle Comes Home
Korku Seansı’nda izlediğimiz Lorraine ve Ed Warren çifti bu kez Annabelle’nin üçüncü filminde karşımızda. Onların gerçek karakterler olması ve rollerinin hakkını vermeleri dolayısıyla işin kalitesi artıyor. Çiftimiz kötü ruhun musallat olduğu Annabelle’yi evlerinde bulunan mistik eşyaların durduğu odaya kapatıyor. Güvenli bir camekanın ardında olan bebek tabi ki boş durmuyor. Odadaki diğer ruhlar bebekle bir olup, kötülüğün miktarını artırıyorlar. İlk iki filme uzak bir mesafeden bakan bir korku - sever olarak, serinin yeni filmiyle ilgili biraz daha iyimserim. Vera Farmiga, Patrick Wilson ve Mckenna Grace’in başarılı performansları ile önemli korkuların senaristi Gary Dauberman’ın yönetmen koltuğunda oturması iyimserliğimin nedenleri arasında sayılabilir.
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2
Laurel ile Hardy / Stan & Ollie
Biri uzun ve zayıf diğeri şişman ve kısa iki insanı gördüğümüzde söylediğimiz bin yıllık esprinin kaynağı onlar. Çocukluğumuzda adlarını bildiğimiz, büyüdükçe merak edip izlediğimiz birbirine ruhen de zıt bi acayip adamlar... İkili komedyenlerin ilham kaynağı, sinemanın mihenk taşları... 1900’lerde başladıkları serüvenleri erken bitse de dünyanın en komik ikilisi olarak anılmaya devam edecekler. Aktörlere hiç şaşırmayacağınız iki isim hayat veriyor: Steve Coogan ve John C. Reilly. Yüzlerce filmlik kariyerlerinin, kahkaha ve gözyaşı dolu hikayelerinin ve efsanevi veda turnelerinin anlatıldığı filmi Jon S. Baird yönetiyor.
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3
Yesterday
Trainspotting ve 28 Days Later filmlerine sevdalı olduğum İngiliz yönetmen Danny Boyle, komedi - müzikal türünde bir hikayeyle aramıza dönüyor. Müziğe olan tutkusunu işine mutlaka yansıtan yönetmen bu kez yönünü müzikal türüne çeviriyor. Filmin konusu enfes. Richard Curtis’in senaryosunu kaleme aldığı film, dünyada The Beatles’ı hatırlayan tek insan olduğunu fark ettikten sonra büyük bir yıldız olmak için grubun şarkılarını kullanan genç bir müzisyenin hikayesini anlatıyor. Zamansız ve evrensel müziğin yanı sıra toplumsal eleştirilere de yer veren filmde Himesh Patel, Lily James, Ana de Armas, Kate McKinnon, Lamorne Morris ve Sophia Di Martino gibi isimler rol alıyor.
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4
Dostumun Yolculuğu / A Dog’s Journey
2017 yapımı Can Dostum filminin devam halkası olan Dostumun Yolculuğu, birçok farklı köpek olarak dünyaya dönen Bailey’nin hikayesini anlatıyor. Mutlaka evladınızla gidin bence. Bailey ve çok sevdiği sahibi Ethan arasındaki ilişkiyi izlemek bütün ailenize iyi gelecek. Gail Mancuso imzalı filmde Dennis Quaid, Kathryn Prescott, Marg Helgenberger, Betty Gilpin, Henry Lau rol alıyor.
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5
Kahraman Prens Sualtı Maceraları / The Underwater Adventures of Sadko
Animasyon türündeki filmin yönetmen koltuğunu Maksim Volkov ve Vitaly Mukhametzyanov paylaşıyor. Animasyonda bir köylünün oğlu olan ve tarlada çalışmak istemeyen Sadko’nun denizin derinliklerinde yaşadığı renkli macera konu ediliyor.
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6
Ateşle Oynayanlar / Joueurs
Aşkın temiz bir hali var mı? Çiçeğe, kediye, dünya barışına duyulan aşktan bahsetmiyorum elbet. Bir adama, bir kadına aşık olmak, onun peşinden karanlığa gitmek, büyümek, büyüdükçe kararmakla ilgili bir film izleyeceksiniz. Paris’te babasının kafesinde çalışan ve oldukça sakin bir hayat süren Ella’nın, garson olarak işe aldıkları Abel’le yerüstünde ve yeraltında yaşadığı “aşk”ı anlatıyor film. Tahar Rahim ve Stacy Martin’in muazzam uyumlarına hayran kalacaksınız. Filmin yönetmeni Marie Monge.
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7
Sahir Deep Web
Uzun süren bir aşktan yeni çıkan Melike, hayatına giren yeni insanlar ile birlikte kendisindeki yeni gücü keşfeder. Yalnız bu güç, onun büyük bir çıkmazı olur. Filmin yönetmeni Berk Aygül.
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8
İfrit
Suat Ay'ın yönettiği İfrit, eski sevgilisi Naciye ile büyüler aracılığıyla yeniden bir araya gelmeye çalışan Gökhan ile kendisine yapılan büyüler sonucu birçok varlığın musallat olduğu Naciye'nin hikâyesini anlatıyor.
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9
Geçmiş Olsun
Şöyle 1 sene uyusam, uyanınca hayat bayram olsa dediğiniz oluyor mu? Benim oluyor. Filmin konusunu okuyunca aklıma geldi. Saffet ve Tarık adında iki arkadaş kaza geçirip 3 yıl komada kaldıktan sonra bir bakıyorlar dünyanın sonu gelmiş, sevdikleri ortadan kaybolmuş. Hikayesi çok tatlı filmin işlenişiyle ilgili sessizliğimi korumak istiyorum. Hasan Doğan’ın yönettiği filmde Toygan Avanoğlu, Müge Boz ve Cihan Şimşek başrolde.