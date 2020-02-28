Sinemada haftanın filmleri (28 Şubat 2020)

Görünmez Adam / The Invisible Man

Korku ve bilim kurgu türünün yönetmeni Leigh Whannell; bilim kurgu edebiyatının özel kalemi H.G. Wells’in romanını sinemaya uyarladı. Başroldeki Elisabeth Moss’un neredeyse tek başına oynadığı sahneleriyle tüyler ürperten bir hikayeye dönüşüyor. Çok zengin ve manipülatif bir koca, evli olduğu zaman boyunca karısına eziyet eder. Adam intihar edip kalan servetini karısı Cecilia Kass’a bıraktığında başlar kabus. Moss’un tek kişilik gösterisi de burada devreye girer. Kocasının ölmediğini, görünmez olmanın yolunu bularak kendisini taciz ettiğini söyleyen genç kadın deliliğe doğru sürüklenir. Yaşarken hayatı zindan eden koca, öldüğünde daha beterini yapacağına ant içmiştir. Bir kadının hızla yol aldığı çılgınlık haline duyarsız kalan insanlar bir süre sonra ölmeye başlayacak, işler çığrından çıkacaktır. Bilim kurgu, hayal, fantezi... Ne derseniz deyin, çaresiz bir kadının yaşadığı baskıyı izlemek size acı verecek. Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen ve Aldis Hodge oyuncu kadrosunda.

Görünmez Adam / The Invisible Man fragmanı