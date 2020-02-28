Sinemada haftanın filmleri (28 Şubat 2020)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 27.02.2020 - 13:50 | Son Güncelleme : 28.02.2020 - 07:00
Acı Kiraz
Kiraz, bir ülkenin en tatlı meyvesiyken; uğruna feda edilenlerle acı bir hal alır... Makedonya acılarla yoğrulmuş ve yoğrulmaya devam eden bir ülkedir... Kirazın, acının ve kayıpların başrolünde yer aldığı film, birbirinden zorlu hayatları bir araya getiriyor. Kiraz yetiştiren bir çiftçiyi, sahtekar bir nakliyeciyi, insan kaçakçısı bir gangsteri, çaresiz göçmenleri izleyeceğiniz filmi Serdar Akar yönetiyor. Makedonya'nın Manastır şehrinde çekilen filmde Erdal Beşikçioğlu, Ertan Saban, Belçim Bilgin ve Bülent Şakrak rol alıyor.
Geçerken Uğradım
Onur Bilgin'in yönettiği film, ülkenin görülmesi gereken yerlerini görmek adına bir tatile çıkan Cavit ile ailesinin, Afyon'da Cavit'in askerlik arkadaşı Cemil'e uğramalarıyla başlarından geçenleri konu ediniyor. Selahattin Taşdöğen başrolde.
Jexi
Scott Moore ile Jon Lucas’ın yönetmen koltuğunu paylaştığı filmin başrolünde son dönemlerde komedi işlerinde görmeye alıştığımız Adam Devine yer alıyor. Filmde, kafasını kuma gömer gibi, bir an bile telefonundan ayırmayan Phil’in yeni aldığı çok akıllı ama ağzı çok bozuk Jexi isimli telefonla kurduğu absürt ilişki anlatılıyor.
Kaptan Pengu ve Arkadaşları: Mandalina’nın Günlüğü
Nurullah Yenihan ve Engin Baştürk’ün TRT Çocuk’ta yayınlanan Su Elçileri adlı çizgi diziden uyarladığı animasyonda küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi neticesinde kaybolan arkadaşları Putuk’u ararken türlü maceralara atılan Kaptan Pengu, Misket, Pelik ve Mandalina’nın hikâyesini anlatıyor.
Sonsuzluk Üzerine / About Endlessness
Geçtiğimiz yıl Roy Andersson’a Venedik’ten en iyi yönetmen ödülünü getiren filmi Binbir Gece Masalları’ndan ilham alıyor. Birbirini izleyen, doğayı izleyen, kendini izleyen, değişen mevsimleri izleyen insanların masalını anlatıyor yönetmen. Hatta inancını kaybeden bir rahibe ve savaşı kaybettiğini anlayan Hitler’e de yer veriyor. 78 dakikalık masalsı bir hüzün yaşamak istiyorsanız, buyurun!
Semur 2: Cinlerin Büyüsü
Arkadaşlarıyla birlikte dedesinden gelen bir mektubun peşine düşen Alesia'nın, geçmişinde yaşadığı olaylarla yeniden yüzleşmesini konu edinen filmi Burak Çelik yönetiyor.
Görünmez Adam / The Invisible Man
Korku ve bilim kurgu türünün yönetmeni Leigh Whannell; bilim kurgu edebiyatının özel kalemi H.G. Wells’in romanını sinemaya uyarladı. Başroldeki Elisabeth Moss’un neredeyse tek başına oynadığı sahneleriyle tüyler ürperten bir hikayeye dönüşüyor. Çok zengin ve manipülatif bir koca, evli olduğu zaman boyunca karısına eziyet eder. Adam intihar edip kalan servetini karısı Cecilia Kass’a bıraktığında başlar kabus. Moss’un tek kişilik gösterisi de burada devreye girer. Kocasının ölmediğini, görünmez olmanın yolunu bularak kendisini taciz ettiğini söyleyen genç kadın deliliğe doğru sürüklenir. Yaşarken hayatı zindan eden koca, öldüğünde daha beterini yapacağına ant içmiştir. Bir kadının hızla yol aldığı çılgınlık haline duyarsız kalan insanlar bir süre sonra ölmeye başlayacak, işler çığrından çıkacaktır. Bilim kurgu, hayal, fantezi... Ne derseniz deyin, çaresiz bir kadının yaşadığı baskıyı izlemek size acı verecek. Storm Reid, Oliver Jackson-Cohen ve Aldis Hodge oyuncu kadrosunda.
Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi / True History of the Kelly Gang
1800’lerde yaşamış Ned Kelly kimileri için azılı bir suçlu, kimileri içinse Avustralyalı bir halk kahramanı. Yaptığı soygunlarla ve haydutluklarla Avusturalya'da efsane olan Ned Kelly’nin hayatını anlatan filmde Avustralyalı yönetmen Justin Kurzel imzası var. George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Charlie Hunnam, Russell Crowe ve Orlando Schwerdt’ın rol aldığı filmde Kelly ve çetesinin eylemleri üzerinden, dönemin Avustralya’sına da göz gezdireceksiniz.
Kelly Çetesi'nin Gerçek Hikayesi / True History of the Kelly Gang fragmanı
L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede
Haftanın bir diğer animasyonu L.O.L. Sürpriz! Beyazperdede, influencer Tahani ve Mykal-Michelle'in sinema maceralarını anlatıyor.