Sinemada haftanın filmleri (29 Kasım 2019)

Charlie’nin Melekleri / Charlie’s Angels
ABD gişesinde hüsrana uğrayan melekler, ülkemizde cennete mi yoksa cehenneme mi düşecek göreceğiz. Yıllar yıllar önce, 1976’da başlayan, orijinal konusu, 3 tipik meleği ve yüzünü her bölüm hasretle görmeyi bekleyen seyircinin hevesini kursağında bırakan Charlie’si ile bir fenomen olan dizi, 2000’de sinemaya uyarlandı. O zamanın duygusu ve mantığıyla, 3 güçlü kadının varlığını hissetmek seyirciye fena gelmedi. Yıl 2019 olunca, denenmişi denemek seyircide merak duygusunu eksik bıraktı. Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska'nın hayat verdiği melekler, kılıktan kılığa giriyor, her silahı kullanıyor, dans ediyor, cilve yapıyor. Kristen Stewart bile dans edip, cilve yapıyor! “Hadi bari yönetmenliği bir kadına emanet edelim” diyen yapımcılar bu olağanüstü (!) karar doğrultusunda ünlü oyuncu Elizabeth Banks’i seçmiş. Senaryoda da Banks’in kalemi var, 5 erkekle birlikte !
Charlie’nin Melekleri / Charlie’s Angels fragmanı
Bir Şans Daha / Last Christmas
Romantik komedi filmleriyle tanıdığımız Paul Feig ABD’liler için bir film çekmiş. Elin Amerika’sında noel kutlamaları başladı bizim şehre daha kar düşmedi. Ancak evrensel bir takım duygular var tabii. Aşk gibi. Emilia Clarke’nin başrolü Henry Golding’le paylaştığı film, bir önceki Noel'de geçirdiği ciddi hastalıktan sonra şansı bir türlü yaver gitmeyen, biraz da vurdumduymaz Kate'in, yeni bir Noel'e yaklaşırken Tom ile tanışması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Şahane aktris Emma Thompson aynı zamanda senaryoda kalem oynatmış.
Midway
Hem tarihi filmler çeken, hem de bilim kurgu türünde birçok filme imza atan yönetmen Roland Emmerich efsane bir oyuncu kadrosunu gerçek bir hikaye etrafında buluşturuyor. Ed Skrein, Patrick Wilson, Luke Evans, Woody Harrelson, Aaron Eckhart, Nick Jonas, Mandy Moore, Darren Criss, Dennis Quaid ve Alexander Ludwig’in rol aldığı film, Pasifik Cephesi’nde II. Dünya Savaşı’nın seyrini değiştiren Midway Muharebesi’ni anlatıyor. Film Pearl Harbor’dan kısa bir süre sonra Amerikan Donanması ve Japon İmparatorluk Deniz Kuvvetleri’nin karşı karşıya geldiği Midway Savaşı’nı bolca görsel efektle mercek altına alıyor.
Monos
Tüyler ürpertici film, festivallerin en ilgi çekici yapımlarından biri oldu. Yönetmen Alejandro Landes, yetişkinlerin olmadığı ıssız bir ormanda, sınır da olmaz diyor. Çocukların elinde silahları ve kendi kuralları olunca daha karanlık, daha garip, daha sınırsız oluyor her şey. Zamanla kaotik bir hal alan bu topluluğun eylemleri mekanın kullanımı ve deneysel müziklerin varlığıyla birer ayine dönüşüyor. Çocukların varlığı, neden orada bulundukları, rehin tuttukları üzerine düşünen seyirci sonunda hikayeye insani bir pencereden bakacak. Haftanın en iyisi. Mutlaka izleyin!
Küçük Şeyler
Kıvanç Sezer düşünen bir yönetmen. Duyguları olan ve düşünen... Düşündüğünü korkmadan anlatan... Bu yüzden anlaşılan... Babamın Kanatları'nda lüks sitelerin yapımında çalışan işçilerin hayatını anlatan yönetmen, Küçük Şeyler'de buradan krediyle ev alan orta sınıf bir çiftin hayatına iniyor. Boyutlarla oynayan Sezer, absürt manzaralarla çokça karşılaşmamıza neden oluyor. Tolga Karaçelik’in yapımcısı olduğu filmin bir diğer yanı, imece usulü, ekipteki herkesin elini taşın altına koyduğu, küçük şeylerin büyüdüğü ve yurtdışı festivallerine kadar gittiği bir hikaye yaşamış olması. Alican Yücesoy, Başak Özcan, Bülent Emrah Parlak, Seda Türkmen, Tuğçe Altuğ, Müfit Kayacan ve Nihal Koldaş’ın rol aldığı filmde işsiz kalan bir adam ve karısının acayip - ve ne acayiptir- çok tanıdık hikayesini izleyeceksiniz.
Dilsiz
Murat Pay'ın yönettiği Dilsiz, duvar ressamlığıyla hayatını idame ettiren Sami'nin, hat sanatıyla haşır neşir olan Selma ve bu sanatın eski kuşak ustalarından Eşref Efendi ile tanışması sonrası değişen hayatını konu ediniyor. Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ve Emin Gürsoy oyuncu kadrosunda.
Hemen Döneriz
Haydar Işık’ın yönettiği filmde, beyindeki stres hormonu salgılanmasının önüne geçeceğini düşünen bir bitki yetiştiren Özkan ve arkadaşlarının macerası anlatılıyor. Burak Satıbol, Murat Genç, Gökhan Mumcu gibi isimler oyuncu kadrosunda.
Korkunun Sesi
Haftanın yabancı gerilim filmi Korkunun Sesi; büyükbabasından kalan evi satmaya karar veren ve bunun için evi restore etmeye başlayan Alisa ile ona yardım eden arkadaşı Steph'in, bu süreçte keşfettikleri gizemlerle başlarından geçenleri odağına alıyor.
Başrollerinde Trista Robinson, Hannah Race, Paul Chirico ve Marshal Hilton'un oynudığı filmi Brian Avenet-Bradley ve Laurence Avenet-Bradley yönetti.