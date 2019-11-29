Sinemada haftanın filmleri (29 Kasım 2019)

Monos

Tüyler ürpertici film, festivallerin en ilgi çekici yapımlarından biri oldu. Yönetmen Alejandro Landes, yetişkinlerin olmadığı ıssız bir ormanda, sınır da olmaz diyor. Çocukların elinde silahları ve kendi kuralları olunca daha karanlık, daha garip, daha sınırsız oluyor her şey. Zamanla kaotik bir hal alan bu topluluğun eylemleri mekanın kullanımı ve deneysel müziklerin varlığıyla birer ayine dönüşüyor. Çocukların varlığı, neden orada bulundukları, rehin tuttukları üzerine düşünen seyirci sonunda hikayeye insani bir pencereden bakacak. Haftanın en iyisi. Mutlaka izleyin!

Monos fragmanı