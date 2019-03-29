Sinemada haftanın filmleri (29 Mart 2019)

Deli ve Dahi

Çok akıllı, okumaktan delirmiş biri diplomalı diğeri birilerinin “deli” dediği iki adam. Oxford vardı da biz mi gitmedik! Demek istemezdim ama dedim işte. Çünkü, 19. yüzyılda Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskını hazırlamaya çalışan James Murray ile Dr. W.C. Minor’un hikâyesini anlatıyor. Elin Oxford’u diye geçemiyorsunuz tabi. Sözlüklerin ve sözcüklerin ötesinde bir hikaye var içeride. Vazgeçmemek, düşünmek, çalışmak ve okumak var. Hepsini geçin Mel Gibson ve Sean Penn var. Farhad Safinia filmin yönetmeni.

Deli ve Dahi fragmanı