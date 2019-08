Sinemada haftanın filmleri (30 Ağustos 2019)

New York'ta Yağmurlu Bir Gün / A Rainy Day in New York

Woody Allen deyince akla gelen şehir; New York deyince akla gelen yönetmen... 84 yaşındaki Woody Allen bu filmle birlikte, 25 yıl önce yapılmış taciz suçlamalarını bahane ederek kendisiyle yapılan anlaşmayı feshettiği gerekçesiyle Amazon’a 68 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Yani filmden önce tazminat davası ve dolayısıyla eski skandallar konuşulmaya başlandı. Benim içinse başta kurduğum cümle geçerli. O, New York şehrini içindeki delilerle birlikte tanımama yardımcı oldu. Şimdi yine zengin oyuncu kadrolu, mutlaka gülümseten diyalogları, sıra dışı karşılaşmaları, iki güne sığan yüzyıllık maceralarıyla seyirciyi bir şehir turuna çıkarıyor. Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Rebecca Hall, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Suki Waterhouse, Diego Luna ve Cherry Jones’un rol aldığı film, New York’ta baş başa geçirecekleri romantik ve güneşli bir hafta sonu planlayan genç çiftin sağanak yağış altında yaşadığı maceraları anlatıyor.

New York'ta Yağmurlu Bir Gün / A Rainy Day in New York fragmanı