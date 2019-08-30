Sinemada haftanın filmleri (30 Ağustos 2019)

Elveda Oğlum / So Long, My Son

Çin’in ödüllü yönetmenlerinden Wang Xiaoshuai’nin 3 saatlik filmi, kadın oyuncusu Yong Mei ile erkek oyuncusu Wang Jingchun’a Berlin’de ödül getirdi. 80’lerde başlayan ve 40 yıla yayılan dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor film. Mutlu hayatınız bir anda değişiverir. O hayattan kaçarsınız. Alışkanlıklar bir hastalık gibi hücrelerinize yapışır.Bazen, şimdi veya en azından sonunda iyi bir şey olacak dersiniz, ama olmaz. Birinin sizi zamanla seveceğini düşünürsünüz, ama sevmez. Olanların yetersizliği ve olmayanların çaresizliğiyle sarmaş dolaş bir hale gelen Yaoyun ve Liyun’un oğullarını kaybetmesi, başka bir şehre taşınması, bir evlat edinmesi ve hayal kırıklıkları ile hatıralarla dolu yaşam öykülerini izlemek size hüznü ve hazzı aynı anda yaşatacak.

Elveda Oğlum / So Long, My Son fragmanı