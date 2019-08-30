Sinemada haftanın filmleri (30 Ağustos 2019)
Türkiye'de sinemalarda bu hafta 3'ü yerli 7 film sinemaseverlerle buluştu. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
New York'ta Yağmurlu Bir Gün / A Rainy Day in New York
Woody Allen deyince akla gelen şehir; New York deyince akla gelen yönetmen... 84 yaşındaki Woody Allen bu filmle birlikte, 25 yıl önce yapılmış taciz suçlamalarını bahane ederek kendisiyle yapılan anlaşmayı feshettiği gerekçesiyle Amazon’a 68 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. Yani filmden önce tazminat davası ve dolayısıyla eski skandallar konuşulmaya başlandı. Benim içinse başta kurduğum cümle geçerli. O, New York şehrini içindeki delilerle birlikte tanımama yardımcı oldu. Şimdi yine zengin oyuncu kadrolu, mutlaka gülümseten diyalogları, sıra dışı karşılaşmaları, iki güne sığan yüzyıllık maceralarıyla seyirciyi bir şehir turuna çıkarıyor. Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law, Rebecca Hall, Liev Schreiber, Kelly Rohrbach, Suki Waterhouse, Diego Luna ve Cherry Jones’un rol aldığı film, New York’ta baş başa geçirecekleri romantik ve güneşli bir hafta sonu planlayan genç çiftin sağanak yağış altında yaşadığı maceraları anlatıyor.
New York'ta Yağmurlu Bir Gün / A Rainy Day in New York fragmanı
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2
Abigail: Sınırların Ötesinde / Abigail
Distopik bir evrende geçen fantastik bir hikaye... Sınırları, salgın bir hastalık nedeniyle kapatılan bir ülke... Babasının hastalık bulaştı diye yetkililer tarafından götürüldüğüne sadece 6 yaşındayken şahit olan Abby... Bu minvalde girizgah yapan hikaye ileride fantastik bir boyuta evriliyor. Aleksandr Boguslavskiy’in yönettiği filmde Tinatin Dalakishvili, Eddie Marsan, Rinal Mukhametov gibi isimler rol alıyor.
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3
Mircin
Yönetmenliğini Ahmet Yaşar Gümüş'ün yaptığı haftanın korku türündeki diğer vizyon filmi Mircin'de Korkut Çözer, Elif Kartal, Hande Sipal gibi isimler oynuyor.
Uzak durmaları gereken bir olayın peşine düşen bir grup arkadaşın hikayesini anlatan filmin konusu özetle şöyle:
"Bir grup arkadaş, bulaşmamaları gereken bir olaya dahil olduklarında kendilerini büyük bir kovalamacanın içinde bulur. Onların bilmediği şey Karaköy'ün karanlık sokaklarından Beykoz'un ormanlarına uzanan bu kovalamacada yalnız olmadıklarıdır. Kendilerini korkunç olayların içinde bulan gençler, en etkili büyülülerden olan İspanyol büyüsü ile lanetlenmiştir. Bu büyü sadece lanetleneni etkilemekle kalmaz büyüyü yapanı da mahvedecektir. Hayatları kabusa dönen gençler, lanetin etkisinden kurtulmayı başarabilecekler midir?"
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4
Elveda Oğlum / So Long, My Son
Çin’in ödüllü yönetmenlerinden Wang Xiaoshuai’nin 3 saatlik filmi, kadın oyuncusu Yong Mei ile erkek oyuncusu Wang Jingchun’a Berlin’de ödül getirdi. 80’lerde başlayan ve 40 yıla yayılan dokunaklı bir hikayeyi anlatıyor film. Mutlu hayatınız bir anda değişiverir. O hayattan kaçarsınız. Alışkanlıklar bir hastalık gibi hücrelerinize yapışır.Bazen, şimdi veya en azından sonunda iyi bir şey olacak dersiniz, ama olmaz. Birinin sizi zamanla seveceğini düşünürsünüz, ama sevmez. Olanların yetersizliği ve olmayanların çaresizliğiyle sarmaş dolaş bir hale gelen Yaoyun ve Liyun’un oğullarını kaybetmesi, başka bir şehre taşınması, bir evlat edinmesi ve hayal kırıklıkları ile hatıralarla dolu yaşam öykülerini izlemek size hüznü ve hazzı aynı anda yaşatacak.
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5
İblis Esir-i Beden
Hira Evren Işık'ın yönettiği İblis Esir-i Beden, astral seyahat ritüellerini denemek için yola çıkan dört arkadaşın hikâyesini anlatıyor. Araf Mehmet Geçgel, Esin Kaya, Elif Erkanlı, Emre Bulut ve Mualla Şahin oyuncu kadrosunda.
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6
Masal Şatosu - Sihirli Davet
Burak Kuka'nın yönettiği Masal Şatosu - Sihirli Davet, ağabeyi ve arkadaşlarıyla güzel bir yaz tatili geçirmekte olan 11 yaşındaki Neşe'nin, masal alemine açılan bir kapıyı keşfetmesiyle gelişen olayları konu ediniyor. Ecrin Su Çoban, Berk Coşkun, Ayça Tilki ve Candeniz Göçer oyuncu kadrosunda.
Masal Şatosu - Sihirli Davet fragmanı
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7
Kediler / Cats and Peachtopia
Animasyon türündeki Kediler, efsanevi kedi cennetini bulmak için evden kaçan oğlunun peşine düşen Blanket adındaki bir kedinin maceralarını konu ediyor. Gary Wang yönetmen koltuğunda.