Sinemada haftanın filmleri (31 Mayıs 2019)

Enes Batur Gerçek Kahraman

Sosyal medya fenomeni olmak kolay iş değilmiş. Hem çektiği videolar hem de sureti itibariyle ciddiye alınmayan Enes Batur, dünyaevine girdiğinde dahi aynı tepki ile karşılaştı. İnanmadı kimse gerçekten evlendiğine. Yaptığı iki film de şaka gibi zaten. Kötü filmler değil. Yani en azından internet çağını yaşayan ergenler için... Şaka gibi demem, sosyal medya sayesinde bir gencin nerelere gelebileceği, kimlerle arkadaş olup, hangi mekanlarda eğlenebileceği... Yine de; kendiyle de dalga geçebilen Enes Batur’un benzerlerine göre bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Kısaca, Enes Batur’un hayatını anlatan filmin yönetmeni Doğa Can Anafarta.

Enes Batur Gerçek Kahraman fragmanı