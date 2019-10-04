Sinemada haftanın filmleri (4 Ekim 2019)

Joker

Dark Knight'ın gösterimi sırasında yaşanan ve 12 kişinin ölümüne yol açan katliamın ardından getirilen maske yasağı Joker filmi için de geçerli. İşin içinde karanlık bir hikaye olunca, Joker’in “komik” ruhunun aksine “depresif” ruhu baskın gelince, Amerika'da iki sinema salonu zinciri böyle bir yola başvurmuş. Filmle ilgili başka şeyler de oldu. Filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, The Telegraph’a röportaj verirken filmdeki şiddet sahneleriyle ilgili bir soru üzerine odayı terk etmeyi tercih etmişti. Dark Knight’ta Joker’i canlandıran, sinema tarihinin en başarılı Joker’i olarak tarihe geçen, rolü için karanlık bir otel odasında haftalarca yalnız kalan ve filmden kısa bir süre sonra intihar eden Heath Ledger’in ardından ve hatta ondan daha da yalnız ve tehlikeli bir Joker’e hayat veren Joaquin Phoenix’i nasıl günler bekliyor? Ben 90’ların Batman’inde huzur bulan bir sinema seyircisiyim. Renkli, gülünç ve masalsı tarafındayım. Ancak, değişen her şey gibi Joker de daha yalnız, daha bireysel, daha kronik, daha öteki... Rolü için 24 kilo veren Phoenix, başarısız komedyen Arthur Fleck’e hayat veriyor. Gotham’da birileri tarafından kabul görmek ve sevilmek için çaba harcayıp, karşılığında hakarete ve zorbalığa maruz kalan Arthur, içinde sakladığı kötüyü dışarı çıkaracaktır. “Hangover” serisinde imzası bulunan Todd Phillips’in yönettiği filmde Robert De Niro, Zazie Beetz ve Marc Maron gibi isimler de rol alıyor.

JOKER FRAGMANI (TIKLA İZLE)