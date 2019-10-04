Sinemada haftanın filmleri (4 Ekim 2019)
Türkiye'deki sinemalarda bu hafta 5'i yerli 7 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Joker
Dark Knight'ın gösterimi sırasında yaşanan ve 12 kişinin ölümüne yol açan katliamın ardından getirilen maske yasağı Joker filmi için de geçerli. İşin içinde karanlık bir hikaye olunca, Joker’in “komik” ruhunun aksine “depresif” ruhu baskın gelince, Amerika'da iki sinema salonu zinciri böyle bir yola başvurmuş. Filmle ilgili başka şeyler de oldu. Filmin başrol oyuncusu Joaquin Phoenix, The Telegraph’a röportaj verirken filmdeki şiddet sahneleriyle ilgili bir soru üzerine odayı terk etmeyi tercih etmişti. Dark Knight’ta Joker’i canlandıran, sinema tarihinin en başarılı Joker’i olarak tarihe geçen, rolü için karanlık bir otel odasında haftalarca yalnız kalan ve filmden kısa bir süre sonra intihar eden Heath Ledger’in ardından ve hatta ondan daha da yalnız ve tehlikeli bir Joker’e hayat veren Joaquin Phoenix’i nasıl günler bekliyor? Ben 90’ların Batman’inde huzur bulan bir sinema seyircisiyim. Renkli, gülünç ve masalsı tarafındayım. Ancak, değişen her şey gibi Joker de daha yalnız, daha bireysel, daha kronik, daha öteki... Rolü için 24 kilo veren Phoenix, başarısız komedyen Arthur Fleck’e hayat veriyor. Gotham’da birileri tarafından kabul görmek ve sevilmek için çaba harcayıp, karşılığında hakarete ve zorbalığa maruz kalan Arthur, içinde sakladığı kötüyü dışarı çıkaracaktır. “Hangover” serisinde imzası bulunan Todd Phillips’in yönettiği filmde Robert De Niro, Zazie Beetz ve Marc Maron gibi isimler de rol alıyor.
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2
Piranalar / Piranhas
Berlin’de En İyi Senaryo Gümüş Ayı ödülünü alan filmin yönetmeni Claudio Giovannesi, senaryoyu Roberto Saviano ve Maurizio Braucci ile birlikte kaleme aldı. Roberto Saviano’nun kendi eserinden yola çıkarak kalem oynattığı hikayede Napoli’nin arka sokak çocukları anlatılıyor. Ergenlik çağındaki genç erkeklerin ellerinde silahlarla mafyacılık oynamasını izlerken bir yandan da Napoli’nin sosyo-ekonomik manzarasını izleyeceksiniz. Her şeyden önemlisi, büyüyünce birer mafya babası olmayı düşleyen, çaldıkları para ile marka kıyafetler giyip, güzel kızlarla takılan çocukları anlamaya çalışacaksınız. Filmde amatör oyuncular rol alıyor.
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3
Kral Şakir Korsanlar Diyarı
2016’da bir TV platformunda yayınlanmaya başlayan, ardından 18 ülkede ve 8 farklı dilde yayın yapmaya başlayan Kral Şakir, ikinci filmiyle beyazperdede. Öte yandan, özellikle 6-11 yaş aralığındaki çocuklar için, karakterlerin oyuncaklarından çantasına, kitaplarından dergisine kadar piyasaya sürülen birçok ürün lisans sektörünü de geliştiriyor. Japon kültürü, Amerikan kültürünün ürünlerinin böyle popüler ve kazançlı olduğu sektörde, Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu “Adana dürüm seven Kral Şakir de artık sekötürde varlık gösterecek” diyor. Haluk Can Dizdaroğlu ve Berk Tokay’ın yönetmen koltuğunu paylaştığı animasyonda Şakir ve ailesi korsanların ve fantastik canavarların yaşadığı evrende, tarih öncesine ait bir yaratığı durdurmaya çalışacak.
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4
Hareket Sekiz
Güldür Güldür ekibinden Ali Sunal ve Onur Atilla’nın yanı sıra Devrim Yakut, Gürgen Öz, Bihter Dinçel, Hakan Bilgin gibi isimleri buluşturan Ali Yorgancıoğlu’nun yönettiği film, bir grup polisin, ülkemizdeki bor madenini yurtdışına kaçırmaya çalışan Rus mafya babası Zolka’yı yakalamak için gizli göreve getirilmesini konu ediniyor.
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5
Keşfedilmemiş Çocuklar
Keşfedilmemiş Çocuklar, aileleri tarafından terk edilmiş ve yuvada kalan, türlü yeteneklere sahip bir grup çocuğun hikâyesini anlatıyor. Bülent Terzioğlu ve Korkmaz Yalınkılıç’ın yönetmen koltuğunu paylaştığı filmde Efe Ekemen, Egemen Mustafa Almacı, Mert Erdoğdu ve Ayşenaz Aydoğmuş rol alıyor.
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6
Kuşatma Yedi Uyuyanlar
Utku Uçar’ın yönettiği film, ülkesi için her şeyi yapmaya hazır olan eski bir askerin, Nemesis adlı terör örgütüyle mücadelesini anlatıyor. Ahmet Şafak, Fulden Akyürek, Özcan Varaylı ve Çağatay Akman oyuncu kadrosunda.
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7
Dert Bende
Dert Bende, arkadaşları Mert'in mutsuz bir evliliğe adım atmak üzere olduğunu düşünen Cem ve Kenan'ın, Mert'i kaçırmaya karar vermeleriyle gelişen olayları konu ediniyor. Ümit Kantarcılar, Onur Dilber, Jessica May, Sermet Yeşil ve Ahu Sungur’un rol aldığı filmi Berat Özdoğan yönetiyor.