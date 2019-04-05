Sinemada haftanın filmleri (5 Nisan 2019)

Shazam! 6 Güç

Hepimizin birer süper kahraman olması için, bir tutam özgüvene, eser miktarda alaycılığa, trafikte sukünete, banka kuyruğunda adalete ihtiyacı var. Hollywood’da ise işler biraz daha karmaşık. Tam 6 tanrının güçlerini alan 14 yaşındaki bir ergenin hem kendi sınırlarını tanıması hem de çok kötü bir doktora karşı koyması gerekiyor. Bence Deadpool’dan sonra en tatlı kahraman Shazam. Hikayenin çıkış noktası da çok tatlı. Küçük Billy “Shazam” diye çığırıyor; Herkül, Zeus, Atlas, Solomon, Aşil ve Mercury devreye giriyor. Üstelik yetişkin bedeni ve çocuk ruhuyla. İşin komedisi de, macerası da tadında. David F. Sandberg yönetmen koltuğunda, Zachary Levi başrolde.

Shazam! 6 Güç fragmanı