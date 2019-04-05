Sinemada haftanın filmleri (5 Nisan 2019)
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girdi. (Ceren ALA filmleri değerlendirdi. / Ceren.ala@ntv.com.tr)
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1
Hayvan Mezarlığı
Stephen King sadece bir korku yazarı değildir. Kelimelerinin ruhu vardır. Onun hikayelerini anımsadığımda gözlerimin önüne hayal gücümde yarattığım manzaralar gelir. Her okur onun romanlarında kendi filmini çeker. İyileri yok mu? Var! Çok var. Ama bir türlü önyargılarımdan arınamam ‘King’in kitabı filme çevrildi’ haberini duyunca. 1989’da ses getiren film, 30 yıl sonra yeniden vizyonda. King, 30 yılda 30 tane roman yazmıştır. Keşke uyarlamanın uyarlamasını çekmek yerine taze bir ruh gelse korku türüne. Kevin Kolsch ve Dennis Widmyer’in yönetmen koltuğunu paylaştığı film, yeni bir eve taşınan Creed ailesinin ormandaki hayvan mezarlığından kötücül bir ruhu serbest bırakmaları akabinde yaşadıkları korku dolu macerayı anlatıyor. Oyuncu kadrosunda Jason Clarke, John Lithgow ve Amy Seimetz gibi isimler var.
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2
Hababam Sınıfı Yeniden
Duba Nuri, Format Hasan, Racon Faruk, Yakışıklı ve Düldül... Tabi ki sınıfın kadrosu değişti. Şaka maka derken kimse kalmadı. Yaptığım iş dolayısıyla hepsinin gidişine rahatça gözyaşı dökemeden tanıklık ettim. Olanlar oluyor. Zaman geçiyor. Yenilerin yerini alması mümkün değil. bir saygı duruşu diyelim o halde. Doğa Can Anafarta’nın yönettiği filmde Hafize Ana’nın kızı Dudu çalıyor tenefüs zilini. Tatlı kadın Hülya Duyar hayat veriyor Hafize Ana’ya. Sami Aksu, Fırat Albayram, Giray Altınok, Yusuf Çim, Hasan Say, Sadi Celil Cengiz ve Altan Erkekli kadroda.
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3
Shazam! 6 Güç
Hepimizin birer süper kahraman olması için, bir tutam özgüvene, eser miktarda alaycılığa, trafikte sukünete, banka kuyruğunda adalete ihtiyacı var. Hollywood’da ise işler biraz daha karmaşık. Tam 6 tanrının güçlerini alan 14 yaşındaki bir ergenin hem kendi sınırlarını tanıması hem de çok kötü bir doktora karşı koyması gerekiyor. Bence Deadpool’dan sonra en tatlı kahraman Shazam. Hikayenin çıkış noktası da çok tatlı. Küçük Billy “Shazam” diye çığırıyor; Herkül, Zeus, Atlas, Solomon, Aşil ve Mercury devreye giriyor. Üstelik yetişkin bedeni ve çocuk ruhuyla. İşin komedisi de, macerası da tadında. David F. Sandberg yönetmen koltuğunda, Zachary Levi başrolde.
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4
Dumbo
Tim Burton, çok sevdiği Eva Green, Michael Keaton ve Danny De Vito’yu oyuncu kadrosuna alarak büyülü bir hikayeyi daha anlatmak için kolları sıvadığında izleyiciyi saran heyecan dalgası filmi izlerken de oluşur mu, bilmem. Ama Dumbo’nun kulaklarının yanı sıra yönetmenin özellikle belirginleştirmek istediği gözlerine hayran olmamak elde değil. Eğer koca kulaklı uçan fil Dumbo’nun sevimli olması hedeflenmişse, 12’den vurulduğunu söyleyebilirim. İçinde sirkin, iyiliğin, hayal gücünün, çocukların ve Eva Green’in olduğu her şeyi izlerim diyorsanız, kaçırmayın derim!
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5
İhtiyar Adam ve Silah
Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikâyesini konu edinen The Old Man and the Gun'da, usta aktör Robert Redford son kez seyirci karşısına çıkıyor. Filmin yönetmeni David Lowery.
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6
Benden Hikayesi
Onur Barış'ın yazıp yönettiği, Sait Faik Abasıyanık'ın hayatını canlandırmalarla iç içe bir şekilde anlatan belgesel Benden Hikâyesi'nde, ünlü yazara oyuncu Mert Er hayat veriyor.
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7
Suç Unsuru
Süleyman Arda Eminçe'nin yazıp yönettiği Suç Unsuru, birlikte yaşayan iki yakın arkadaş Celal ve Buğra'nın evine polis tarafından baskın yapılması sonrası gelişen olayları konu ediniyor. Koray Erkök, Bülent Çolak, Altuğ Elveriş, Burak Sarımola, Emre Şen ve Kaan Songün oyuncu kadrosunda.