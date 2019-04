Sinemada haftanın filmleri (5 Nisan 2019)

İhtiyar Adam ve Silah

Uzun suç kariyerinde birçok kez hapisten kaçan ve 70 yaşında gerçekleştirdiği son kaçışının akabinde jübilesi niteliğindeki son bir soygun serisine girişen Forrest Tucker'ın hikâyesini konu edinen The Old Man and the Gun'da, usta aktör Robert Redford son kez seyirci karşısına çıkıyor. Filmin yönetmeni David Lowery.

İhtiyar Adam ve Silah fragmanı