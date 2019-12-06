Sinemada haftanın filmleri (6 Aralık 2019)

Addams Ailesi / The Addams Family

80’lerin sonunda çocuk olan diğerleriyle birlikte bir dönem zevkle izlediğimiz televizyon serisi idi, Addams Ailesi. Aslında hikaye 1930’lara kadar dayanıyor. Charles Addams’ın karanlık karikatürleriyle başladı macera. Siyah beyaz yıllardan televizyona, 70’lerdeki sinema perdesi macerasından 90’larda çekilen 2 filmlik serisine kadar her haliyle sevildi aile. Çünkü bilinene, kabul görene, dikte edilene meydan okuyordu üyeler. Üstelik hepsi de gerçek karakterlerdi. Şimdi iş biraz daha farklı bir dünyaya, animasyona taşındı. Gotik anne Morticia, eşine tutkuyla bağlı baba Gomez’in başını çektiği ailenin macerasını anlatan filmin yönetmen koltuğunu Monsters vs. Aliens ve Sausage Party gibi animasyonlarla yakından tanıdığımız Conrad Vernon ve Greg Tiernan paylaşıyor.

Addams Ailesi / The Addams Family fragmanı