Sinemada haftanın filmleri (6 Aralık 2019)

Mucize 2 Aşk
2015 yapımı Mucize'nin devam filmi Mucize 2 Aşk, Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in bu kez Batı’ya taşınan ancak yine sınavlarla dolu hayatı merkeze alınıyor. Mahsun Kırmızıgül’ün yazıp yönettiği filmde Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, Erdal Özyağcılar, Şenay Gürler gibi birçok isim rol alıyor.
Addams Ailesi / The Addams Family
80’lerin sonunda çocuk olan diğerleriyle birlikte bir dönem zevkle izlediğimiz televizyon serisi idi, Addams Ailesi. Aslında hikaye 1930’lara kadar dayanıyor. Charles Addams’ın karanlık karikatürleriyle başladı macera. Siyah beyaz yıllardan televizyona, 70’lerdeki sinema perdesi macerasından 90’larda çekilen 2 filmlik serisine kadar her haliyle sevildi aile. Çünkü bilinene, kabul görene, dikte edilene meydan okuyordu üyeler. Üstelik hepsi de gerçek karakterlerdi. Şimdi iş biraz daha farklı bir dünyaya, animasyona taşındı. Gotik anne Morticia, eşine tutkuyla bağlı baba Gomez’in başını çektiği ailenin macerasını anlatan filmin yönetmen koltuğunu Monsters vs. Aliens ve Sausage Party gibi animasyonlarla yakından tanıdığımız Conrad Vernon ve Greg Tiernan paylaşıyor.
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi / Portrait de la jeune fille en feuCannes Film Festivali’nden En İyi Senaryo ve Kuir Palmiye ödüllerini kazanan film Céline Sciamma imzasını taşıyor. 1760 yılında izole bir adada geçen filmde istemediği bir evliliğe sürüklenen Héloïse ile gizli bir şekilde onun portresini çizmek zorunda olan Marianne'nin ilişkisi mercek altına alınıyor. Manastırdan yeni ayrılan özgür bir sanatçı, özgürlüğünün son günlerini yaşayan genç bir kadın... Filmin başrolünü Adèle Haenel ve Noémie Merlant üstleniyor.
Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi / Portrait de la jeune fille en feu fragmanı
Balon Pilotları / The Aeronauts
Eddie Redmayne ile Felicity Jones'u yeniden bir araya getiren The Aeronauts, gözü pek hava balonu pilotu Amelia Wren ile öncü meteorolog James Glaisher'in, insanlığın hava ve iklim konusunda bilgi menzilini genişletmek ve o döneme kadar kimsenin ulaşamadığı irtifalara erişebilmek adına çıktıkları zorlu sıcak hava balonu yolculuğunu anlatıyor. Filmi Tom Harper yönetiyor.
Uzun Kız / Dylda
Rusya’nın 2020 Oscar adayı film Kantemir Balagov’a Cannes’te Un Certain Regard kategorisinde En İyi Yönetmen Ödülü’nü kazandırdı. Film, 1945’te Leningrad savaşının sona ermesinin ardından kalan ruhsal ve bedensel enkazla baş etmeye çalışan insanların hikayesini Iya ve Maşa’nın hayatı üzerinden anlatıyor. Konstantin Balakirev, Andrey Bykov ve Olga Dragunova oyuncu kadrosunda.
Kahraman Balık
Sean Patrick O'Reilly'in yönettiği haftanın animasyonu Kahraman Balık, yaşadıkları okyanusu kirlenmekten korumak için harekete geçen papağan balığı Alex ve arkadaşlarının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.
Rahibenin Laneti
Aaron Mirtes'in yönettiği Rahibenin Laneti'nin başrollerinde Lacy Hartselle ve Kate Kilcoyne yer alıyor.
Korku türündeki filmin konusu özetle şöyle: "Zarar görmüş genç bir kadın, güzel bir yeni eve taşınmayı dört gözle bekliyor. Ancak dengesiz bir rahibenin ruhu, olduğu yerde kalmasını istiyor."