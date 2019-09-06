Sinemada haftanın filmleri (6 Eylül 2019)

Kolej Havası

Sertan, Blue isminde bir belgesel çekmiş, 1991 kurulan Blue Blues Band’in üyeleri Yavuz Çetin ve Kerim Çaplı'nın yaşam öyküsünü anlatmıştı. Belgesel festivallere katılmış, ödüller almış, çok sevilmişti. Ben de onu tanıdığım için mutlu olmuştum. Tembellik ve şımarıklık edip, hayallerimizdeki kitabı yazmadan, filmi çekmeden, şarkıyı söylemeden gitmek yerine harekete geçti Sertan... Sessizliğinin ardına saklamış demek ki çoşkusunu... Blue’nin üzerinden 2 yıl geçmişken bir yeni işle daha dönüyor sahalara. Kolej Havası çok acayip bir iş gibi gözüküyor. İçinde “O zamanlar yolda yürürken bir Beşiktaşlıya sor, ilk 11’i sayardı” diyen Rıza Çalımbay’dan “Bizim statta bir maç daha oynamak için çok şey verirdim” diyen Feyyaz Uçar’a, koyu Beşiktaşlı Zafer Algöz’den Çarşı Grubu’na, kulübün eski yöneticilerinden efsane yöneticisi Süleyman Seba’ya kadar 1989-1992 yılları arasında altın çağını yaşayan Beşiktaş’a dair birçok ismi ve olayı merkezine alıyor. Ellerine sağlık Sertan, çok yaşa Beşiktaş.

Kolej Havası fragmanı